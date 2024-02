TELE-MELONI, UNA RAI OBBEDIENTE - IL SOTTOSEGRETARIO LEGHISTA ALESSANDRO MORELLI LANCIA L'IDEA DI UN "DASPO" PER GLI ARTISTI CHE USANO I PALCOSCENICI DELLA RAI PER FARE POLITICA – FRECCERO MENA DURO: “DOPO IL FESTIVAL DI UNITÀ NAZIONALE DI AMADEUS-DRAGHI, DECLINATO IN CULTURA WOKE, È INIZIATO UN ALTRO FESTIVAL CON LE VELINE, SINONIMO DI INFORMAZIONE AUTORITARIA. SONO INIZIATE LE GRANDI MANOVRE PER L'ASSESTAMENTO DI UNA RAI VOLUTA DA GIORGIA MELONI” – LA STRONCATURA DEL FESTIVAL BY DAGO: “QUALSIASI SBERLEFFO AL POTERE È STATO RAI-"COMMISSARIATO" – VIDEO

Estratto dell'articolo di Michela Tamburrino per la Stampa

alessandro morelli foto di bacco (2)

(...) Intanto il sottosegretario leghista Alessandro Morelli lancia l'idea di un "Daspo" per gli artisti che usano i palcoscenici della Rai per fare politica. E, sullo sfondo, scoppia anche l'allarme bacio gay. Sui social è polemica per un presunto bollino censorio, subito smentito dalla Rai, che avrebbe coperto un bacio gay nel backstage di Gloria, la nuova fiction di Rai1 con Sabrina Ferilli.

2 - CARLO FRECCERO: “AMADEUS E’ IL DRAGHI DEL FESTIVAL

Michela Tamburrino per “la Stampa” - Estratti

Strascichi pesanti accompagnano le polemiche del dopo Festival di Sanremo. Le frasi di Ghali su Gaza e di Dargen D'Amico sui migranti, la reazione dell'ambasciatore israeliano e il comunicato dell'ad Rai sulla propria solidarietà alla comunità ebraica che invece di placare gli animi ha gettato benzina sul fuoco, raccontano molto più di quanto appaia. Ne ragiona con La Stampa Carlo Freccero, massmediologo, autore tv, consigliere d'amministrazione Rai dal 2015 al 2019.

MEME SU GHALI E AMADEUS

Freccero, perché è esplosa questa bomba subito dopo il Festival di Sanremo?

«Perché si è usciti da un ambito protetto. Amadeus ha creato un format che è un congegno a orologeria perfetto, dove lui segue le tendenze senza mai censurare alcuno. La chiave sta nell'inclusività, Amadeus non interviene mai e se la frase di Ghali, "Stop al genocidio", fosse rimasta all'interno di quel format, non sarebbe accaduto nulla, non si sarebbe creata quella rottura che invece si è manifestata a posteriori».

Perché l'uscita di Ghali ha avuto tanta risonanza?

amadeus ghali seconda serata sanremo 2024

«Intanto voglio dire che un tempo faceva scandalo la repressione della libertà di espressione mentre oggi fa scandalo ogni affermazione che si discosti dall'ortodossia. A proposito della parola scandalo, "genocidio", conviene rileggere il pronunciamento della Corte internazionale dell'Aia che non ha archiviato le accuse nei confronti di Israele.

Tornando a Ghali, in diretta può avvenire un incidente che falsifica e smentisce la versione ufficiale sostenuta dal potere. Era sul palco e le sue affermazioni non potevano essere censurate a priori. La Rai ha cercato di farlo a posteriori, incaricando un'imbarazzante Mara Venier di leggere in diretta la velina. La velina è sinonimo di informazione autoritaria. La censura è sempre un autogol perché attira l'attenzione e fa spettacolo più dello spettacolo stesso, perché crea sempre scandalo e amplifica l'argomento che si vorrebbe nascondere».

(...)

Ciò spiegherebbe la censura?

ghali fiorello amadeus

«La censura non c'era da Amadeus, è intervenuta quando è sceso in campo uno Stato straniero. Questa ortodossia sociale che pretende un animismo sulle parole è surreale. La propaganda non ammette dissenso. Sul palco del Festival c'era Amadeus-Draghi dell'inclusività. Poi nulla. Non potendo intervenire in un meccanismo perfetto, la velina ha perforato il dopo facendoci entrare nella fase Meloni. Domenica notte è terminato il Festival di unità nazionale di Amadeus-Draghi, declinato in cultura woke, e domenica pomeriggio è iniziato un altro festival, per ora inaugurato dalle veline».

In Rai si parla di situazione imbarazzante e di tutti contro tutti. Che succede?

CARLO FRECCERO

«Siamo alla vigilia del cambiamento del cda e Sanremo diventa un trofeo o una sconfitta su cui fondare la nuova battaglia. Mara Venier interviene come un incidente in un momento particolare della Rai e fa apparire il tutto come una maionese impazzita.

(...)

Sergio e Rossi che non si parlano quasi più e la presidente Soldi che se ne resta basita in disparte. Conseguenza di quanto accaduto?

«Penso di sì. Credo che siano iniziate le grandi manovre per l'assestamento di una Rai voluta da Giorgia Meloni».

