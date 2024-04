TELE-MELONI E ROTTURE DI COJONI – IL PD SI SCAGLIA CONTRO IL TG1 CHE HA DEDICATO “UN’INACCETTABILE SEQUENZA DI SERVIZI” SULLE INCHIESTE CHE HANNO TRAVOLTO I DEM IN PUGLIA E IN PIEMONTE - SANDRO RUOTOLO, RESPONSABILE INFORMAZIONE DEL PD: “AVETE SUPERATO IL LIMITE DELLA DECENZA. CON IL MONDO CHE BRUCIA, GAZA, L'UCRAINA, E IN NOME DELLA CRONACA, IL TG1 HA GETTATO VALANGATE DI FANGO SUL PD A DUE MESI DAL VOTO EUROPEO. COSA SA IL TELESPETTATORE DELLA VICENDA SANTANCHÈ? E DI DELMASTRO? E DEL PONTE SULLO STRETTO DI MESSINA, COSA HA CAPITO?” - GASPARRI: "INVECE DI INSULTARE LA LIBERA INFORMAZIONE GLI ALLIEVI DI TELEKABUL E I FIGLI DEL SANTORISMO E DEL RANUCCISMO CHIEDANO SCUSA AGLI ITALIANI PER SASÀ, EMILIANO, DECARO"

“Esponenti del Pd insultano il Tg 1 che racconta la verità sul degrado morale che travolge la sinistra da Bari a Torino. Invece di insultare la libera informazione gli allievi di telekabul e i figli del santorismo e del ranuccismo chiedano scusa agli italiani per Sasà, Emiliano, Decaro. C’è chi fa libera informazione e chi va a casa delle sorelle dei boss. Il Tg1 fa libera informazione. Esponenti di peso del Pd hanno scelto la seconda ipotesi”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Commissione di Vigilanza Rai

Il Tg1 informa gli ascoltatori della compravendita dei voti di esponenti del Pd a Bari e Torino e i dirigenti di questo partito protestano. Cosa pretendono? Che si dica che non e’ successo nulla solo perché gli accusati sono del PD?

Domanda ai piddini: se al TG1 parlano dei rapporti del PD con la malavita di Bari e della corruzione elettorale scoperta a Torino, è colpa di un complotto di una presunta #telemeloni o forse dei vostri dirigenti territoriali che danno questo orribile spettacolo?

Il Pd contro il Tg1, nuova puntata. Che il partito di Elly Schlein si scandalizzi per un servizio di un telegiornale di quella che hanno ribattezzato “TeleMeloni” non è una novità. Un paio di mesi fa era un titolo che lasciava ambiguamente credere che gli anziani avrebbero ricevuto mille euro a testa, stavolta è per “un’inaccettabile sequenza di servizi”, andati in onda ieri sera nel Tg1 delle 20, sulle inchieste che hanno travolto in Puglia e in Piemonte.

“Non è informazione quando si dà voce solo a chi attacca il maggior partito di opposizione, senza dare la parola a un suo esponente”, attacca Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera. Mentre secondo Sandro Ruotolo, responsabile Informazione al Nazareno, “avete abbondantemente superato il limite della decenza. Con il mondo che brucia, Gaza, l'Ucraina, e in nome della cronaca, il Tg1 ha gettato valangate di fango sul Pd a due mesi dal voto europeo”.

E, con l’occhio del giornalista, aggiunge: “Cosa sa il telespettatore della vicenda Santanchè? E di Delmastro? E del ponte sullo stretto di Messina, cosa ha capito? La Rai di Giorgia Meloni non offre garanzie di terzietà nell'informazione”. […] Nel giro di un’ora le dichiarazioni di fuoco dal gruppo dirigente dem si moltiplicano le dichiarazioni di fuoco contro la Rai. […] Ancora una volta, il Pd si prepara a dare battaglia in commissione di Vigilanza, i cui componenti denunciano un “servizio pubblico che entra a gamba tesa nella contesa elettorale, con una rappresentazione deviata di fatti locali, isolati e ancora tutti da verificare. Chiederemo spiegazioni e ai vertici Rai di riferire in Vigilanza", annunciano. […]