18 ott 2021 08:12

TERREMOTO IN RAI - AL PROSSIMO CDA, FUORTES PORTERA' SOLO LE NOMINE INEVITABILI E L'ANNUNCIO DELLA NUOVA STRISCIA QUOTIDIANA DI LUCIA ANNUNZIATA COME ANTI-GRUBER SU RAI 3, ALLE 20,35 - "UN POSTO AL SOLE" SARÀ SPOSTATA PRIMA DEL TG3, CONFERMATA LA STRISCIA DI CUCCIARI PRIMA DELL'INIZIO DEL NUOVO PROGRAMMA DELL'ANNUNZIATA - CHE DIRÀ MARIO ORFEO, A CUI VIENE TOLTO IL TRAINO VINCENTE DI "GEO AND GEO"? E CHE DIRÀ IL POVERO SANGIULIANO CHE VEDE NASCERE IN CASA LA CONCORRENZA AL TG2 E AL TG2 POST?