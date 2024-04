https://video.corriere.it/roma/alessia-marcuzzi-cade-nelle-prove-dei-david-di-donatello-su-instagram-mostra-i-pantaloni-bucati/c99a0ba3-7a2a-4463-9247-98c799e4axlk

Ivan Rota e l'ineffabile Sor Rotella per Dagospia

Tini Stoessel è la nuova fiamma di Fedez? A lanciare l’indiscrezione è stato Pomeriggio 5. Il rapper ha cominciato a seguire la bella popstar argentina, molto conosciuta in Italia per la serie tv Disney "Violetta" e per la relazione avuta con il calciatore ex Udinese, ora all’Atletico Madrid, Rodrigo De Paul. Sarà… Ma intanto Fedez scoppia a piangere mentre parla di Chiara Ferragni a “Belve”: l'intervista (registrata) del rapper andrà in onda su Rai2 martedì 9 aprile

Shakira e Lucien Laviscount in love. Ma la cantante colombiana non sa che l’attore potrebbe stare insieme a lei solo per guadagnarne in popolarità. Quelle malelingue degli amici di Shakira vuotano il sacco col Daily Mail. Al momento i due non sono ancora "molto coinvolti". Lucien è il classico “rimpiazzo” momentaneo….

Ancora guai per Kate Middleton. Secondo il Mirror, i genitori della Principessa del Galles sarebbero in bancarotta ed incapaci di assolvere ai debiti contratti negli anni con l'azienda di famiglia, la Party Pieces. A quanto pare la coppia deve più di 260mila sterline alla società Interpath Advisory, incaricata di gestire l'insolvenza dell'azienda, che si somma ai due milioni e mezzo che i creditori richiedono ancora a gran voce.

Fiorello sul record di 19 candidature di Paola Cortellesi ai David: “Li vincerà, fate la serata direttamente a casa sua. Le verrà un’infiammazione alla sciatica solo per salire e scendere dal palco per ritirare i premi”.

Diletta Leotta quando è stata in vacanza a Berlino con il compagno Loris Karius, non è stata fatta entrare nella discoteca più famosa al mondo, il Berghain. La conduttrice lo ha detto a Daniele Battaglia in diretta radio a 105 Take Away, il programma che conducono in tandem. “Mi hanno rimbalzato in maniera davvero brutta”. Diletta e karius si sposeranno il 22 giugno a Vulcano

Lite molto accesa ad Amici, lite che vedrete domani sera, causata da un guanto di sfida lanciato al cantante Mida che Anna Pettinelli non ama: lei e Lorella Cuccarini hanno discusso come nella scorsa puntata . Poi la speaker ha discusso anche con Cristiano Malgioglio.

La Pettinelli é arrivata addirittura al punto di dire che Mida non sa cantare. Non é nuova a simili “boutade”: quando Loredana Berté ha vinto la prima serata del Festival di Sanremo é arrivata a dire che i giurati, ovvero i giornalisti, avevano bevuto troppo.

Beatrice Luzzi é diventata il viagra del tubo catodico: di nuovo a Verissimo dopo una settimana. L’intervista è durata circa 25 minuti ed è stata una parte in solitaria e una parte con i figli Elia e Valentino. Non si è parlato di alcuna lite, é stato solo menzionato Giuseppe Garibaldi in modo indiretto da Silvia Toffanin come “storia d’amore avuta nella casa”. La Luzzi ha comunque confermato che non c’é piú trippa per gatti. Con lei anche i figli Elia e Valentino che, dopo i video girati, ieri sera é diventato addirittura di tendenza su X.

Buon Compleanno a Francesco De Gregori ricordando una sua frase: "L'ammirazione sconfinata per De André mi ha convinto a provare a fare questo mestiere”.

Alessia Marcuzzi con un video su Instagram ha raccontato quanto é successo alla conferenza stampa dei David di Donatello per annunciare le candidature per i premi, in attesa del programma di venerdì 3 maggio, su Rai 1. La conduttrice presenterà insieme a Carlo Conti e proprio ieri é caduta ai piedi. "E come al solito durante la conferenza stampa dei David sono caduta per terra come un sacco di patate volando ai piedi di Carlo Conti”.

Madonna ha chiesto a Britney Spears di unirsi a lei sul palco di uno dei recenti spettacoli a Los Angeles. Ma ha ricevuto un no come risposta. Considerando le continue sfide di Britney Spears, Madonna capisce perché potrebbe aver scelto di non accettare, lei sa molte cose e non si è affatto indispettita.

Fedez avrebbe diffidato Ferragni chiedendo di non mostrare più i volti dei figli né sui social né con qualsiasi altro mezzo di comunicazione pubblica. Dopo aver esibito in ogni modo Leone e Vittoria, la cosa ora fa veramente ridere. Ora a Miami il rapper si é bruciato la pelle non avendo messo la crema solare. “Sembro un istruttore di sci”, ha detto.

È uscito oggi su Netflix il film Fabbricante Di Lacrime tratto dall’omonimo romanzo di successo di Erin Doom che si é mostrata per la prima volta da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Fra gli attori protagonisti a sorpresa anche Simone Baldasseroni, noto ai più con lo pseudonimo di Biondo, protagonista di Amici. Sui social il film é stato distrutto con commenti negativi quasi mai letti.

Tutti a Gstaad per celebrare il quarantesimo genetliaco di Jean-Sébastien Robine, fondatore e presidente dell’esclusivo e inaccessibile Club des Leaders. Ospite d’onore Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia. Un’elegante colazione nello scenografico chalet del festeggiato ha allietato gli invitati tra cui Lord and Lady Cavendish, il Conte e la Contessa Yves Donin de Rosière, il Conte e la Contessa Hervé d’Oncieu de Chaffardo, Robert and Dolores Mimran, l’imprenditore delle Nuove Tecnologie Marco Palacino, la cantante Dara Boiko, sua sorella l’interior designer Ira, il neurochirurgo Christian Brogna, la Contessa Floriane Gancia de Tym e molti altri. Fiumi di champagne e ricercate prelibatezze per nuove amicizie e nuovi amori…

Ancora oggi Fiordaliso non digerisce che Perla Vatiero abbia vinto il Grande Fratello. E nella casa aveva detto a Paolo (il macellaio): “voglio dirti una cosa e adesso ascoltami. Devi parlare con Letizia e farle capire un po’ la situazione e come stanno le cose. Iniziate a tenere un po’ di più a voi come coppia. Lei deve capire che deve giocare per sé come te. Io ho votato Perla per un motivo. Perché? Per voi. Io voglio vedere voi vecchi in finale. E non è facile, ma voglio vedere voi. Perla é pericolosa. Questa è la verità e dovresti pensarci”.

Con la consueta sobrietá Federico Fashion Style é arrivato in Ferrari al party romano per il lancio del suo nuovo programma iIl Salone delle Celebrità su Real Time. Al party infornata di vip tra cui a Roma. Valeria Marini, Alba Parietti, Guendalina Tavassi, Milena Miconi, Nathalie Caldonazzo, Mietta. Poi una serie di prezzemolini e prezzemoloni: Giacomo Urtis, Gessica Notaro, Rossella Erra, Veronica Maya, Guenda Goria, Anna Pettinelli, Amedeo Goria, Maria Laura De Vitis, Edoardo Costa, Sara Altobello, Veronica Ursida, Nadia Rinaldi. E ancora Nadia Bengala, Enrica Bonaccorti, Alex Belli, Delia Duran, Antonio Zequila, Mercedesz e Eva Henger, Maria (La Rosa, in arte) Monsè. Insomma, una bella “ratatouille”. Mancava solo Gegia.

