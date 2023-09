TRANSENNATE LE EDICOLE: ARRIVA LA "FOX NEWS" ALLA PUMMAROLA BY ANGELUCCI - DA OGGI, ALESSANDRO SALLUSTI TORNA A DIRIGERE "IL GIORNALE", E IL DUPLEX SECHI-CAPEZZONE ENTRA A "LIBERO" (DOVE ENTRANO COME FIRME FISSE BUTTAFUOCO, CHIRICO, BRUNO GUERRI E PATRICELLI) - OLTRE ALL'ARRIVO DI MIKE POMPEO, IL QUOTIDIANO FONDATO DA MONTANELLI POTRÀ INVECE CONTARE SULLE VIGNETTE DI FEDERICO "OSHO" PALMAROLI E SUI CONTRIBUTI DI LUTTWAK. MELANIA RIZZOLI ENTRA NEL CDA, E LA RUBRICA FISSA DI PRIMA PAGINA SARÀ AFFIDATA A...

Ci siamo. La rivoluzione della “Fox News” alla pummarola by Angelucci è cominciata. Da oggi entra in vigore il nuovo assetto nei quotidiani di proprietà del ras della sanità laziale.

Alessandro Sallusti si è insediato come direttore del “Giornale”, appena acquistato dalla famiglia Berlusconi, portandosi dietro Vittorio Feltri.

Di contro, Mario Sechi, dopo la dimenticabile esperienza come portavoce di Giorgia Meloni, entra come direttore responsabile di Libero, affiancato da Daniele Capezzone come nuovo direttore editoriale.

Come scrive l’Adnkronos, a “Libero” entrano quattro nuove firme come editorialisti: Pietrangelo Buttafuoco, Annalisa Chirico, Giordano Bruno Guerri e Marco Patricelli.

E al “Giornale” che succederà? Oltre all’arrivo (come Dago-dixit) dell’ex segretario di stato Usa, Mike Pompeo, come editorialista, ci saranno altri innesti “di peso”: arriverà infatti il vignettista Federico Palmaroli, in arte Osho, “sfilato” all’altro quotidiano degli Angelucci, “il Tempo”.

E poi ci saranno i contributi “ameregani” di Edward Luttwak. Niente da fare per Ernesto Galli Della Loggia:

lo storico stava per dire sì, ma Urbanetto Cairo ha rilanciato, e dunque le sue analisi rimarranno al “Corriere della Sera”.

Altre novità: l’ingresso di Melania Rizzoli nel Cda e la rubrica fissa di prima pagina, che sarà affidata a…Luigi Mascheroni.

