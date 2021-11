TRAVAGLIO PRESS AGENT - SE VOLETE FARE L'ADDETTO STAMPA, IMPARATE DA CHI IL MESTIERE LO CONOSCE: MARCOLINO TRAVAGLIO - NEL SUO ARTICOLO, IL DIRETTORE DEL "FATTO" DIFENDE CONTE, COME NEANCHE CASALINO AVREBBE SAPUTO FARE, DALLE "FAKE NEWS" DEI GIORNALONI - LE RISPOSTE A MOLINARI, MERLO, "CORRIERE", "STAMPA" E "VERITÀ"

Estratto dell'articolo di Marco Travaglio per il "Fatto quotidiano"

Quelli che le fake news/1. "Il governo Draghi è riuscito a ottenere la maggioranza dei fondi - aiuti e prestiti - del Next Generation Eu" (Maurizio Molinari, Repubblica, 28.11). Per la cronaca, la maggioranza dei fondi del Next Generation Eu l'ha ottenuta Conte.

Quelli che le fake news/2. "Retromarcia Rai. Conte annuncia il ritorno in tv e Grillo lo punge" (Foglio, 24.11). "Stop alla Rai, la frenata di Conte. E Grillo: specialista in penultimatum" (Corriere della sera, 24.11). "Grillo irride il dietrofront sulla Rai di Conte" (Stampa, 24.11). "Rai, Conte cala le braghe" (Verità, 24.11). "Conte si rimangia l'Aventino sulla Rai e Grillo lo sfotte" (Giornale, 24.11). Per la cronaca, Conte non si è mai rimangiato la decisione di non mandare nessun 5S nei programmi della Rai.

Quelli che le fake news/3. "Se non avesse truccato il curriculum con i suoi studi all'estero (New York University), "Conte non sarebbe poi così male" (Francesco Merlo, Repubblica, 24.11). Per la cronaca Conte non ha mai scritto nel curriculum di avere studiato alla New York University, ma di avere "perfezionato e aggiornato gli studi" in quello e in altri atenei esteri, come hanno confermato diversi suoi colleghi.

