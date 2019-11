27 nov 2019 11:48

ULTIM'ORA DALLA RAI, NOMINE A RISCHIO? DOPO CHE STANOTTE ERA STATO RAGGIUNTO L'ACCORDO DEFINITIVO I VETI INCROCIATI TRA 5STELLE E PD RISCHIANO DI FAR SALTARE TUTTO: IL NOME CRUCIALE È LA DIREZIONE DEL TG3. IL SOSPETTO È SEMPRE QUELLO, OVVERO CHE C'È CHI PUNTA A SFASCIARE TUTTO (GOVERNO COMPRESO) PER ACCORDARSI IN FUTURO CON LA LEGA DI SALVINI. CON BUONA PACE DI BEPPE GRILLO...