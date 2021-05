VAN DOVE TI PORTA IL ROCK - OGNI BAND CHE SI RISPETTI È NATA SULLA STRADA, DENTRO UN FURGONCINO: NEL DOCUMENTARIO SU AMAZON "WHAT DRIVES US" IL LEADER DEI FOO FIGHTERS DAVE GROHL RACCONTA IL LATO ROMANTICO DELLA VITA "ON THE ROAD" - LA FRAGILITÀ DI FLEA DEI RED HOT CHILI PEPPERS, BEN HARPER CHE PIANGE, I SEGRETI DEI TOUR SVELATI DA RINGO STARR: QUANDO LA MUSICA SA DI BIRRA, SUDORE, SESSO, CANNE E VOMITO - VIDEO

Luca Beatrice per "il Giornale"

La storia comincia sulla strada e dentro un furgone. Chiunque abbia suonato in una rock band, indipendentemente dal successo raggiunto, ha condiviso con i compagni d'avventura lo spazio ristretto del van: mangiare e bere, dormire, darsi il cambio alla guida, lì sono nate grandi amicizie e altrettante idiosincrasie tra gente che non si sopportava eppure stava insieme per il bene del gruppo, in nome della musica.

What Drives Us

Gli pneumatici sull'asfalto, su veicoli spesso al limite della rottamazione, rappresentano così lo spartito della leggenda del rock. E Dave Grohl, tra gli ultimi a incarnare questo desiderio di libertà che iconograficamente si esprime attraverso barba e capelli lunghi, tatuaggi, camicie a quadri, un'energia che sconfigge il tempo e soprattutto dimostra la sua capacità e il talento di uscire dal passato splendido eppure ingombrante - leggi Nirvana, totalmente identificati con Kurt Cobain - racconta la straordinaria vicenda umana del rock in What Drives Us, il documentario di un'ora e mezza disponibile su Amazon e da lui diretto.

Il leader dei Foo Fighters lavora con uno stile da cinema verité che, secondo il critico francese Edgar Morin superava «l'opposizione tra cinema romanzesco e cinema documentaristico; bisogna fare un cinema di autenticità totale, vero come un documentario ma col contenuto di un film romanzesco, cioè col contenuto della vita soggettiva».

Rispetto al precedente Sonic Highways uscito nel 2014 dove Grohl descriveva in otto puntate le città americane della musica, What Drives Us insiste sul lato romantico e sulla condizione esistenziale della vita on the road, attraverso interviste e dialoghi con alcuni grandi fuori dal palco, individui normali o quasi.

Flea, il bassista dei Red Hot Chili Peppers, risulta persino fragile; Ben Harper addirittura si commuove; per Brian Johnson degli AC/DC, anche per The Edge degli U2 suonare ha significato evadere dalla noiosa vita di provincia.

Ringo Starr, il meno loquace dei Beatles, ha voglia di svelare qualche segreto consumatosi durante i tour a confermare la teoria di Grohl: tutte le band che ho conosciuto sono partite da un van. Parlano anche Lars Ulrich dei Metallica, Ian McKay dei Fugazi e Steve Tyler degli Aerosmith.

Già, il tema è proprio questo. Il rock nasce, si sviluppa e trova la sua ragione d'essere nella dimensione live. Qualsiasi altra soluzione non va oltre il ripiego provvisorio: niente remoto, niente tv, nessuno streaming, il rock sa di birra, di sudore, di sesso, di canne e vomito.

È questa la sua autenticità, altrimenti meglio fermarsi. Ma questa condizione piace ancora ai ragazzi di oggi, che la musica l'ascoltano su YouTube o Spotify? Flea sostiene che da decenni non sia nata una band che abbia tentato di scrivere un nuovo capitolo nella storia e che sul palco ci sono ancora loro, quelli che suonavano già dieci, venti, trenta, persino quarant'anni fa.

