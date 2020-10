I VELENI DI FERRONI – ALBERTO FORCHIELLI INVESTE SUI CAPELLI (NON I SUOI)! IL PATRON DEL PRIVATE EQUITY “MANDARIN CAPITAL PARTNERS” HA PUNTATO LA SOCIETÀ PESCARESE “NUOVA FAPAM”, CHE SI OCCUPA DI HAIR CARE. GLI AMICI HANNO COMMENTATO RIDENDO – COSTANTINO DELLA GHERARDESCA DIVENTA AMBASCIATORE COREANO - AI COSTRUTTORI CI PENSA MARGIOTTA – LE MASCHERINE DI BATTISTI (GIANFRANCO)

Profumo ha in testa la 1000 Miglia

Altro che i tribunali, Alessandro Profumo ha in testa le corse delle auto d’epoca. È infatti Leonardo il security partner della nuova edizione della gara dedicata alle vetture sportive di un tempo, la 1000 Miglia che fino al prossimo 25 ottobre vede sfidarsi quattrocento equipaggi sullo storico percorso che da Brescia porta a Roma, per poi tornare nella città lombarda.

Leonardo fornisce un sistema mobile capace di monitorare la manifestazione combinando tecnologie avanzate, sensori, sistemi per comunicazioni radio sicure e videosorveglianza. Anche perché il valore delle vetture partecipanti è altissimo.

Ai costruttori ci pensa Margiotta

Le "questioni aperte" nel settore delle costruzioni "saranno affrontate subito", ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. Ma non sarà lei ad occuparsene, il delicato compito lo ha voluto affidare ad un politico esperto: “Ho chiesto al sottosegretario Salvatore Margiotta, che ha la delega sulla normazione, di convocare subito un tavolo sulla rigenerazione urbana.

Abbiamo dei testi parlamentari molto utili per poter arrivare a un punto di mediazione che garantisca la tutela dei centri storici e la possibilità di riqualificare centri urbani che stanno subendo fenomeni di degrado anche superiori alle periferie". Fidatevi, con Margiotta finalmente si parte.

Forchielli investe sui capelli

Alberto Forchielli investe sui capelli. L’ormai popolare polemista televisivo è nella realtà di tutti i giorni il patron del private equity Mandarin Capital Partners ha puntato la società pescarese Nuova Fapam, che si occupa di hair care. Gli amici di Forchielli hanno commentato ridendo questa scelta, visto che il finanziere è totalmente privo di capelli.

L’azienda abruzzese vanta 800 saloni affiliati in franchising, 200 dei quali in Italia. Grazie a Mandarin la struttura si amplierà, aprendo una sede a Milano. E magari un giorno Forchielli munito di una folta capigliatura da esibire nei salotti televisivi: a quel punto Maurizio Crozza continuerà a prenderlo in giro con le sue imitazioni?

Costantino diventa ambasciatore coreano

Costantino della Gherardesca, conduttore di Pechino Express e concorrente di Ballando con le Stelle, è stato scelto come “ambasciatore culturale” dall’Istituto Culturale Coreano per promuovere la cultura del paese asiatico in Italia.

Suo primo incarico la promozione della Korea Week, la settimana di eventi, dal 25 al 31 ottobre, dedicati al paese asiatico che quest’anno sarà in live streaming. “Abbiamo fortemente voluto Costantino della Gherardesca come nostro ambasciatore culturale”, commenta il direttore dell’Istituto Culturale Coreano Choong Suk Oh, “durante la trasmissione Pechino Express aveva dimostrato di aver perfettamente capito la duplice anima coreana che in ogni nostra manifestazione cerchiamo di trasmettere: non solo una nazione avveniristica votata al progresso, ma anche un’identità culturale inconfondibile fatta di arte, musica, tradizioni”.

E Costantino afferma: “Credo che la mia nazione, l’Italia, possa trarre enormi benefici da un’apertura alla cultura coreana. Negli ultimi anni la Corea è diventata un paradigma a livello globale: una storia di successo che dimostra quanto sia fondamentale la valorizzazione delle proprie tradizioni ma anche l’impegno, l’ingegno, l’apertura dei propri orizzonti e l’importanza data all’istruzione nella sfera pubblica”.

NICOLA ZINGARETTI GIANFRANCO BATTISTI

Battisti, sul treno sventola maschera bianca

La mascherina è come la cravatta. Bisogna saperla portare. E’ un accessorio che ha le sue regole. E solo se si indossa come si deve svolge al meglio il suo compito. Anche mentre si scatta una semplice foto. Premessa banale, ma necessaria. Perché nonostante il mondo sia alle prese con la pandemia ormai da mesi, l’abitudine di indossare correttamente la mascherina non è ancora da tutti.

Sarà per dimenticanza, per sbadataggine o per evidenti difficoltà, nasi anche celebri sbucano ancora fuori dalle mascherine, quasi a fare capolino per respirare un po’ d’aria. E anche fra i capitani d’azienda italiani. Cercansi, dunque, buone pratiche. Un buon esempio è Gianfranco Battisti, amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane. Niente stretta di mano nelle foto ufficiali, al massimo un gomito. Niente naso all’infuori, né mascherina calante. A volte è semplicemente bianca, altre nera. Dettagli. L’importante, come avrebbe Totò in una celebre lettera passata alla storia, è tenere “la testa al solito posto, cioè sul collo”. E la mascherina su naso e bocca, ça va sans dire.

Le Carré fa cinque anni

Le Carré Français, il tempio del gusto francese di via Vittoria Colonna 30 guidato dall’imprenditore bretone Jildaz Mahé festeggia i suoi cinque anni nella città eterna. L’indirizzo è da non perdere per chi cerca, a Roma, una brasserie parigina, ma anche un piccolo food market con prodotti d’eccellenza e una boulangerie artigianale con fumanti leccornie sfornate nei laboratori di pasticceria e panetteria interni al ristorante progettato dallo studio Archea, rinomato per aver realizzato anche la Cantina Antinori.

