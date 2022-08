30 ago 2022 12:46

LA VENEZIA DEI GIUSTI - UN ALTRO GIORNO INFERNALE PER CERCARE DI FARE I BIGLIETTI ON-LINE. CON LA SOLITA INUTILE SVEGLIA ALLE 6 E 50. COMPLICATA DAL VIAGGIO IN TRENO E DALLE GALLERIE CHE IMPEDIVANO DI AVERE IL COLLEGAMENTO PER IL SITO “VIVATICKET”. LI MORTACCI... ALMENO ROBERTO CICUTTO, PRESIDENTE DELLA BIENNALE, CHIEDE SCUSA. POSSIAMO ANCHE ACCETTARE LE SCUSE, MA IL PROBLEMA RESTA. E SE L'1 SETTEMBRE SI RIPROPONE, IL FESTIVAL SCOPPIERÀ. NON SI POTRANNO FARE INTERVISTE VEDENDO I FILM O SEGUIRE CONFERENZE STAMPA. BUONA NOTTE…