CULO E CAMICIA – MARCO MOLENDINI: “DETTO CHE TIMOTHÉE CHALAMET E DAMIANO DEI MANESKIN POSSONO VESTIRSI COME GLI PARE, C’È UN EVIDENTE PROBLEMA MEDIATICO: IL SUCCESSO, LA SUA QUALITÀ E LA SUA DIMENSIONE VENGONO MISURATI SOLO SECONDO CRITERI SENZAZIONALISTICI” – “GIORNALI E SITI PENSANO DI CONQUISTARE L’ATTENZIONE CON LE STESSE MOTIVAZIONI PER CUI TIMOTHÉE INDOSSA UNA CAMICIA CHE È UNA DICHIARAZIONE DI FLUIDITÀ SESSUALE (CAPIRAI CHE NOVITÀ) E DAMIANO DECIDE DI TENERE AL FRESCO IL SUO CULO: SONO GLI STESSI CRITERI DOMINANTI SU TIK TOK E, NON A CASO, LA POLITICA CI SI È BUTTATA A PESCE. NON RESTA CHE ASPETTARE IL GIORNO IN CUI…”