LA VERA "BOMBA" DI SANREMO: I RICCHI E POVERI TORNERANNO AD ESIBIRSI NELLA FORMAZIONE ORIGINALE A 4, CON MARINA OCCHIENA – DI LEI SI DICEVA CHE AVESSE SFALDATO IL GRUPPO CONCUPENDO IL MARITO DELLA BRUNETTA. PER QUESTO, NEL 1981, A SANREMO, IL MARTELLANTE MOTIVETTO DI ‘SARÀ PERCHÉ TI AMO’ FU ESEGUITO SOLO DA TRE QUARTI DEL GRUPPO- VIDEO

Luca Bottura per la Repubblica

ricchi e poveri

D i Marina Occhiena si diceva che avesse sfaldato i Ricchi e Poveri concupendo il marito della Brunetta, non nel senso di Renato. Per questo, nel 1981, a Sanremo, il martellante motivetto di Sarà perché ti amo fu eseguito da soli ¾ del celebre gruppo vocale, anche se la bionda aveva chiesto e ottenuto di essere presente alle prove. Durante le quali cantò da separata in casa. Poi, più nulla.

ricchi e poveri 2

Legioni di tedeschi avrebbero arrossato i propri glutei dimenandosi al suono di Mamma Maria, Voulez Vous Danser e altri brani indimenticabili, ma a dividersi trionfi e royalties sarebbero stati solo Franco Gatti, quello del naso che fa promontorio, Angelo Sotgiu, il bello, e appunto Angela Brambati. Come leggete in altra parte del giornale, l' incantesimo si è risolto ieri. Non solo a Sanremo 2020 ci sarà Rita Pavone, che dovrebbe cogliere l' occasione per dichiarare guerra alla Francia, ma i Ricchi e Poveri si esibiranno tutti insieme.

Per mere, ineluttabili, cogenti, ragioni di cassetta e di opportunità. E adesso voi, comunisti dell' Emilia-Romagna, trovate una sola ragione per cui oggi non dovreste votare disgiunto e salvarci dal nulla che avanza.

