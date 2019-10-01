VIDEO-FLASH! - EPICA GAFFE DI ALBERTO MATANO A “LA VITA IN DIRETTA”: “TUTTO QUELLO CHE CI VUOLE PER DIVENTARE CAMPIONE DI SPER..., EHM DI SCHERMA!” - IL TUTTO È DURATO UNA FRAZIONE DI SECONDO E IN STUDIO È STATA ARCHIVIATA SUBITO. MA NON SU INTERNET - MA NESSUNO PUÒ BATTERE L’ANTESIGNANA DELLE GAFFE SPERMATICHE ANTONELLONA CLERICI E LA “BORRA”-
“SE QUALCUNO MINACCIA ALLORA SI COMBATTE” - ALTRO GUAIO PER ZUCKERBERG: “THE VERGE” HA DIFFUSO UN AUDIO IN CUI SI SENTE IL CO-FONDATORE DI FACEBOOK ATTACCARE DURAMENTE ELIZABETH WARREN, LA CANDIDATA DEM CHE VUOLE SMEMBRARE LE COMPAGNIE DELLA SILICON VALLEY - “SE SARÀ ELETTA, SCOMMETTO CHE AVREMO UNA BATTAGLIA LEGALE E VINCEREMO. TWITTER NON PUÒ FARE UN BUON LAVORO PERCHÉ...” - VIDEO
DESTINAZIONE PARADISO – SOGNATE UN'ISOLA MOZZAFIATO DOVE METTERE IN AMMOLLO CHIAPPE E PROBLEMI? INIZIATE A DARE UN'OCCHIATA ALLE IMMAGINI DELLE 50 ISOLE PIÙ BELLE AL MONDO SECONDO “BIG 7 TRAVEL”: IN TESTA C'È FLATEY, PICCOLA ISOLA AL LARGO DELLE COSTE ISLANDESI CHE OFFRE PANORAMI DA SOGNO – MA ANCHE L’ITALIA HA IL SUO POSTO IN CLASSIFICA CON…
LOTITO NELL’OCCHIO: “NON SEMPRE I BUU SONO RAZZISTI. UNA VOLTA SI FACEVA BUU A PERSONE DI PELLE NORMALE, BIANCA, PER SCORAGGIARLI” – IL PRESIDENTE DELLA LAZIO NELLA BUFERA. MA SULLA RESPONSABILITA’ DEI CLUB LOTITO HA RAGIONE: “SE UNA SOCIETÀ HA MESSO IN CAMPO I COMPORTAMENTI GIUSTI, PERCHÉ DEVE RISPONDERE IN TERMINI OGGETTIVI DI QUANTO FA UN TIFOSO CHE SUGLI SPALTI DISATTENDE I COMPORTAMENTI DEL VIVERE CIVILE? NON MI SCELGO I TIFOSI, PURTROPPO ME LI TROVO”
CAFONAL COL PRINCIPE - PER I 100 ANNI DEL CIRCOLO CANOTTIERI ROMA ARRIVA ANCHE ALBERTO DI MONACO, PORTATO SULLE RIVE DEL TEVERE DA NICOLA PIETRANGELI. SI ALZA DAL TAVOLO PER BALLARE ''FIGLI DELLE STELLE'' SUONATA DALLA BAND DI DEMO MORSELLI E MARCELLO CIRILLO (VIDEO) - MALAGÒ, GIÀ PRESIDENTE DEL RIVALE ANIENE, PARTECIPA (E PREMIA) COME CAPO DEL CONI, TRA BRUNO MANFELLOTTO, MICHELE PLACIDO, ROBERTO CIUFOLI, GIANNI BATTISTONI, DANIELA JACOROSSI, BERTA ZEZZA E AMEDEO MINGHI
BABY ON BOARD? VADE RETRO! - CHI COMPRA UN BIGLIETTO AEREO CON JAPAN AIRLINES PUÒ VEDERE DOVE SONO SEDUTI I BIMBI, E STARNE BEN ALLA LARGA - SUI SOCIAL L'INIZIATIVA È STATA MOLTO APPREZZATA, ANCHE SE C'È CHI NON GRADISCE LA DISCRIMINAZIONE: ''DOBBIAMO IMPARARE LA TOLLERANZA O PRESTO CHIEDEREMO LA MAPPA DEI SEDILI PER CHI RUSSA, SBAVA, SCOREGGIA, È UBRIACO…''
GIÙ LE MANI DALLA SALSICCIA! CARNE ROSSA E CARNE PROCESSATA NON FANNO COSÌ MALE: UN NUOVO STUDIO RIBALTA ANNI DI TERRORISMO SU BISTECCHE E WURSTEL. SMETTERE DI MANGIARLI NON HA VANTAGGI PARTICOLARI PER LA SALUTE (I CARDIOLOGI AMERICANI DISSENTONO NETTAMENTE) - COME CON UOVA, GRASSI, CACAO, CAFFÈ, CI ASPETTA UN FUTURO DI STUDI CHE UN MESE DICONO UNA COSA E IL MESE DOPO IL CONTRARIO…