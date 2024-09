21 set 2024 09:50

VIDEO-FLASH! “IL COCCODRILLO COME FA”: L’ESIBIZIONE PIÙ FOLLE ALLE AUDITIONS DI "X FACTOR" 2024 – MICHELE VINCI SI È PRESENTATO SUL PALCO COME “METALLARO ACCANITO” E HA SCODELLATO UNA VERSIONE DA ARRESTO DELLA NOTA CANZONE PER BAMBINI CHE SI È TRASFORMATA IN UNA COVER ROCK/METAL SULLA BASE DI "IT’S MY LIFE" DI BON JOVI. PS: IL BELLO È CHE SI ERA PRESENTATO CON UNA MAGLIA NERA CON LA SCRITTA “AUTOTUNE” BARRATA. IL RITORNELLO DELLA SUA CANZONE, TUTTAVIA, È INTERAMENTE CANTATO CON L’AUTOTUNE - VIDEO