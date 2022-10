E.T. TELEFONO 112 – L’EX COMANDANTE DEI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI CHIESA IN VALMALENCO, IN VALTELLINA, ALESSANDRO DI ROIO, SI È FATTO PAGARE 80 EURO DI STRAORDINARI PER ESEGUIRE PATTUGLIAMENTI “ANTI-ALIENI” – FINITO A PROCESSO CON L'ACCUSA DI FALSO IDEOLOGICO E TRUFFA, HA PRESENTATO UN DOSSIER DI 200 PAGINE CON DECINE DI SCATTI CHE IMMORTALANO OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI E PRESUNTI ALIENI: “FACEVO IL MIO DOVERE”