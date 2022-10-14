VIDEO-FLASH!“FONTANA E LA RUSSA? LE FORZE DI CENTRODESTRA OFFRONO IL MEGLIO CHE HANNO DAL LORO PUNTO DI VISTA” – "GIUSEPPI" CONTE AL "MAURIZIO COSTANZO SHOW" – “NOI AVEVAMO IDEE DIVERSE. ALLA CAMERA AVREMMO VOLUTO ELEGGERE CAFIERO DE RAHO, GIA’ PROCURATORE NAZIONALE ANTI-MAFIA, AL SENATO ROBERTO SCARPINATO, CHE A FIANCO DI FALCONE E BORSELLINO HA COMBATTUTO LA MAFIA. E LEI COSTANZO NE SA QUALCOSA…”
VIDEO-FLASH!“FONTANA E LA RUSSA? LE FORZE DI CENTRODESTRA OFFRONO IL MEGLIO CHE HANNO DAL LORO PUNTO DI VISTA” – "GIUSEPPI" CONTE AL "MAURIZIO COSTANZO SHOW" – “NOI AVEVAMO IDEE DIVERSE. ALLA CAMERA AVREMMO VOLUTO ELEGGERE CAFIERO DE RAHO, GIA’ PROCURATORE NAZIONALE ANTI-MAFIA, AL SENATO ROBERTO SCARPINATO, CHE A FIANCO DI FALCONE E BORSELLINO HA COMBATTUTO LA MAFIA. E LEI COSTANZO NE SA QUALCOSA…”