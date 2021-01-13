A CARTABIANCA MASSIMO GALLI SI INCAZZA PERCHE' RENZI GLI HA FATTO FARE TARDI
massimo galli scocciato a cartabianca matteo renzi a cartabianca 1 massimo galli scocciato a cartabianca
massimo galli scocciato a cartabianca 2
VIDEO-FLASH! – RENZI HA FATTO INCAZZARE ANCHE MASSIMO GALLI! A “CARTABIANCA” LA BERLINGUER TIRA LUNGO PER INTERVISTARE MATTEUCCIO E L’INFETTIVOLOGO PERDE LA PAZIENZA: “SONO IN PIEDI A LAVORARE DALLE SEI DI QUESTA MATTINA, POSSO CAPIRE TUTTO, MA INSOMMA... PREOCCUPATO DALLA CRISI DI GOVERNO? PIÙ CHE ALTRO DALLA SERQUA DI LUOGHI COMUNI CHE HO SENTITO. FORSE È IL CASO CHE NE PARLIAMO UN’ALTRA SERA…”-
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E COME SI DILETTA SOTTO LE LENZUOLA! – MENTRE SI PARLA DELLE CINQUE GIORNATE DI FUOCO DELLA LEOTTA NELL’HOTEL ROMANO CON IL TURCO CAN YAMAN, “OGGI” RACCONTA LA SUA NOTTE DI CAPODANNO COL BOTTO INSIEME A ZLATAN IBRAHIMOVIC – “LO HANNO PASSATO INSIEME DALLE 21.20 FINO A MEZZANOTTE MENO UN QUARTO, QUANDO LE LUCI SI SONO SPENTE PER NON RIACCENDERSI PIÙ…”
LET’S TWEET AGAIN! – SPINOZA: “RENZI: "LA DEMOCRAZIA NON È UN REALITY SHOW". POI HA MANDATO CONTE IN NOMINATION” – SELVAGGIA: “HA APPENA DETTO CHE LE DUE MINISTRE NON POSSONO FARE IL SEGNAPOSTO NEL GOVERNO. NEL FRATTEMPO DA 1 ORA NON HANNO DETTO UNA PAROLA, MENTRE FANNO DA SEGNAPOSTO ACCANTO A LUI” – “RENZI RICORDA LE RESPONSABILITÀ IMPORTANTI DI SCALFAROTTO. GLI HA FATTO REGGERE LO SMARTPHONE MENTRE PARLAVA...”
AL MIO SIGNAL SCATENATE L'INFERNO - ELON MUSK CON UN TWEET CONSIGLIA DI USARE L'APP DI MESSAGGISTICA ALTERNATIVA A WHATSAPP, MA GLI INVESTITORI SBARELLANO E CORRONO A COMPRARE LE AZIONI DELL'AZIENDA TEXANA "SIGNAL ADVANCE", CHE PRODUCE DISPOSITIVI MEDICI, FACENDOLE GUADAGNARE IL 416,7% IN UNA SOLA SEDUTA - INTANTO, COL CAMBIO DELLA PRIVACY DI WHATSAPP, TELEGRAM E PROPRIO SIGNAL FANNO IL BOTTO...
CAFONALINO “PREMO LAURENTUM” - INDOVINATE CHI HA VINTO IL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA? GIUSEPPE CONTE! MA NON SI TRATTA DELL’AVVOCATO DI PADRE PIO MA DELL’OMONIMO SCRITTORE, POETA, LIBRETTISTA, DRAMMATURGO, TRADUTTORE - IL PRESIDENTE DELLA GIURIA, GIANNI LETTA, HA CONSEGNATO UN PREMIO SPECIALE A FIORELLO E A MARTINA BENEDETTI, INFERMIERA SIMBOLO DELLA LOTTA AL COVID
STANCHI DI LAVORARE IN SMART WORKING CON VISTA SULLE MUTANDE DEL VICINO? LE HAWAII APRONO ALLA POSSIBILITÀ DI TRASFERIRSI, OFFRENDO VIAGGIO GRATUITO, SOGGIORNI IN HOTEL NOTEVOLMENTE SCONTATI E SPAZI DI CO-WORKING – L’UNICA CONDIZIONE È DI NON ANDARE A FARE I TURISTI (SE CI RIUSCITE!) – PER ORA L’OFFERTA È APERTA SOLO A…