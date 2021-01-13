VIDEO-FLASH! – RENZI HA FATTO INCAZZARE ANCHE MASSIMO GALLI! A “CARTABIANCA” LA BERLINGUER TIRA LUNGO PER INTERVISTARE MATTEUCCIO E L’INFETTIVOLOGO PERDE LA PAZIENZA: “SONO IN PIEDI A LAVORARE DALLE SEI DI QUESTA MATTINA, POSSO CAPIRE TUTTO, MA INSOMMA... PREOCCUPATO DALLA CRISI DI GOVERNO? PIÙ CHE ALTRO DALLA SERQUA DI LUOGHI COMUNI CHE HO SENTITO. FORSE È IL CASO CHE NE PARLIAMO UN’ALTRA SERA…”

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A CARTABIANCA MASSIMO GALLI SI INCAZZA PERCHE' RENZI GLI HA FATTO FARE TARDI

 

 

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