DON’T GO HUAWEI – DOPO IL REGNO UNITO PURE LA COMMISSIONE EUROPEA LASCIA APERTA LA PORTA AL COLOSSO CINESE – BRUXELLES ANNUNCIA DI METTERE NEL MIRINO LE AZIENDE AD “ALTO RISCHIO” MA NON C’È ALCUN BANDO SPECIFICO, SOLO PAROLE VUOTE - E MENTRE C’È DA DISCUTERE DEI DAZI CON TRUMP, POMPEO FA LA VOCE GROSSA: “IL PARTITO COMUNISTA CINESE È LA MINACCIA CENTRALE DELLA NOSTRA EPOCA. HUAWEI È UNA SUA ESTENSIONE E UN RISCHIO REALE PER LA SICUREZZA…”