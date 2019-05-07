VIDEO! “RACCONTAMI DI TE…” – IL DUETTO AD ALTO CONTENUTO ETILICO TRA MARCO MASINI E ULTIMO IN CAMERINO E’ STRACULT TRA BIRRETTE E PAROLE SBAGLIATE – NELL’ULTIMO SANREMO QUALCUNO HA EVIDENZIATO SOMIGLIANZE TRA IL BRANO DI ULTIMO E “CHE GIORNO E’” DI MASINI - L’ARTISTA TOSCANO: “C’È UNA SIMILITUDINE MELODICA MA ARMONICAMENTE NON C’ENTRA NULLA, AL PUNTO CHE NEMMENO MI SONO ACCORTO DELLA SOMIGLIANZA”- VIDEO

-

Condividi questo articolo

DUETTO MASINI - ULTIMO

 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. SANREMO - MASINI SU ULTIMO

Da www.dagospia.com

https://m.dagospia.com/le-accuse-di-plagio-a-ultimo-sentite-come-risponde-masini-c-e-una-similitudine-ma-195103

 

 

masini ultimo masini ultimo masini ultimo masini ultimo masini ultimo masini ultimo masini ultimo masini ultimo

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

FUBINI & FURBINI - TRAVAGLIO: “CASOMAI L'ORDINE DEI GIORNALISTI E LA FNSI TROVASSERO IL TEMPO, FRA UN SIT IN E L'ALTRO PER GARANTIRE 14 MILIONI DI FONDI PUBBLICI A RADIO RADICALE, GRADIREMMO UN PARERE SU FEDERICO FUBINI CHE HA CONFESSATO DI AVER TACIUTO UNA NOTIZIA SULLE CONSEGUENZE MORTALI DELLE POLITICHE EUROPEE DI AUSTERITÀ IN GRECIA. ANZICHÉ RACCONTARE LE CONSEGUENZE DI QUELLE POLITICHE, DA LUI STESSO SEMPRE APPLAUDITE COME FORIERE DI SVILUPPO, LE NASCONDE AI LETTORI, PER PAURA CHE APRANO GLI OCCHI, E A SE STESSO, PER PAURA DI DOVER CAMBIARE IDEA”

business

cronache

sport

LA VERSIONE DI MUGHINI - "NON C’È ALCUN DUBBIO CHE GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO DALLA JUVE SIANO 37 E NON UNO DI MENO. LO SO CHE QUELLA PORCATA DI CALCIOPOLI - OSSIA UNA GIURIA MESSA IN PIEDI DA UN EX MEMBRO DEL CDA DELL’INTER CHE ASSEGNA LO SCUDETTO ALLA SOCIETÀ NERAZZURRA - È STATA CONFERMATA DALLE SUCCESSIVE GIURIE CHE HANNO GIUDICATO “INAMMISSIBILE” IL RICORSO PRESENTATO DA ANDREA AGNELLI. MA NON C’È UN SOLO EPISODIO, NON C’È UN SOLO ARBITRAGGIO DI CUI SIA STATA RAVVISATA L’ILLICEITÀ NEI 2 TORNEI STRAVINTI DALLA JUVE DI CAPELLO. SÌ, GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO SONO 37. NELLA SPERANZA CHE FRA DUE ANNI DIVENTINO 39"

cafonal

IL MET SCENDE IN ''CAMP'' (MA SBAGLIA TEMA) - VIDEO: TUTTI, MA PROPRIO TUTTI I LOOK FOLLI DEL GALA PIÙ MODAIOLO DELL'ANNO, STAVOLTA DEDICATO AL CAMP, ANCHE SE MOLTI HANNO CANNATO COMPLETAMENTE. PER FORTUNA C'ERANO GLI ITALIANI: ALESSANDRO MICHELE GENDER FLUID CON HARRY STYLES, LA VERSACE PERVESTITA FLUO, JOAN COLLINS ''DYNASTY'', LADY GAGA CON 4 OUTFIT, KATY PERRY CANDELABRO. GLI UOMINI FANNO DA "+1" DELLE DONZELLE, TRANNE POCHI CORAGGIOSI: JARED LETO CON TESTA SOTTOBRACCIO, BILLY PORTER DIVINITA' EGIZIA

viaggi

salute