DUETTO MASINI - ULTIMO
1. SANREMO - MASINI SU ULTIMO
https://m.dagospia.com/le-accuse-di-plagio-a-ultimo-sentite-come-risponde-masini-c-e-una-similitudine-ma-195103
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VIDEO! “RACCONTAMI DI TE…” – IL DUETTO AD ALTO CONTENUTO ETILICO TRA MARCO MASINI E ULTIMO IN CAMERINO E’ STRACULT TRA BIRRETTE E PAROLE SBAGLIATE – NELL’ULTIMO SANREMO QUALCUNO HA EVIDENZIATO SOMIGLIANZE TRA IL BRANO DI ULTIMO E “CHE GIORNO E’” DI MASINI - L’ARTISTA TOSCANO: “C’È UNA SIMILITUDINE MELODICA MA ARMONICAMENTE NON C’ENTRA NULLA, AL PUNTO CHE NEMMENO MI SONO ACCORTO DELLA SOMIGLIANZA”- VIDEO-
1. SANREMO - MASINI SU ULTIMO
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IL ''GF-D'URSO'' FA IL RECORD STAGIONALE (19,4%) CONTRO IL MACIGNO MONTALBANO (23,3%) - ''MADE IN SUD'' (8,4%) - ''REPORT'' SU SIRI (6,6%) - PORRO (3,4%) - LA7 (2,2%) - ELISEI (3,6%), PALOMBA (4,4-3,7%), GRUBER (7,1%) - ''GAME OF THRONES'' SU SKY: 421MILA PATITI TRA LE 3 E LE 4.20 DELLA DOMENICA NOTTE (24,4%) - ''FORUM'' (18,7%) VS ISOARDI ALLUNGATA (12,4%) - FAZIO AL 12,2% NONOSTANTE IL TRAINO, ''POVERA PATRIA'' AL 6,2% GRAZIE AL TRAINO - IL 'GF' CHIUDE AL 26,7%
FUBINI & FURBINI - TRAVAGLIO: “CASOMAI L'ORDINE DEI GIORNALISTI E LA FNSI TROVASSERO IL TEMPO, FRA UN SIT IN E L'ALTRO PER GARANTIRE 14 MILIONI DI FONDI PUBBLICI A RADIO RADICALE, GRADIREMMO UN PARERE SU FEDERICO FUBINI CHE HA CONFESSATO DI AVER TACIUTO UNA NOTIZIA SULLE CONSEGUENZE MORTALI DELLE POLITICHE EUROPEE DI AUSTERITÀ IN GRECIA. ANZICHÉ RACCONTARE LE CONSEGUENZE DI QUELLE POLITICHE, DA LUI STESSO SEMPRE APPLAUDITE COME FORIERE DI SVILUPPO, LE NASCONDE AI LETTORI, PER PAURA CHE APRANO GLI OCCHI, E A SE STESSO, PER PAURA DI DOVER CAMBIARE IDEA”
CHI FERMERÀ LA MUSICA? L’UE! – L’ANTITRUST EUROPEA STA PER APRIRE UN’INDAGINE CONTRO APPLE, ACCUSATA DA SPOTIFY DI FAVORIRE IL SUO SERVIZIO MUSIC A DANNO DEI CONCORRENTI – CUPERTINO COSTRINGE LE SOCIETÀ TERZE A PAGARE UNA TASSA DEL 30% SUGLI ACQUISTI FATTI CON IL SISTEMA INTERNO. CHISSÀ PERCHÉ AMAZON E NETFLIX GESTISCONO I PAGAMENTI CON PIATTAFORME PROPRIETARIE, FUORI DALL’APP STORE…
LA VERSIONE DI MUGHINI - "NON C’È ALCUN DUBBIO CHE GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO DALLA JUVE SIANO 37 E NON UNO DI MENO. LO SO CHE QUELLA PORCATA DI CALCIOPOLI - OSSIA UNA GIURIA MESSA IN PIEDI DA UN EX MEMBRO DEL CDA DELL’INTER CHE ASSEGNA LO SCUDETTO ALLA SOCIETÀ NERAZZURRA - È STATA CONFERMATA DALLE SUCCESSIVE GIURIE CHE HANNO GIUDICATO “INAMMISSIBILE” IL RICORSO PRESENTATO DA ANDREA AGNELLI. MA NON C’È UN SOLO EPISODIO, NON C’È UN SOLO ARBITRAGGIO DI CUI SIA STATA RAVVISATA L’ILLICEITÀ NEI 2 TORNEI STRAVINTI DALLA JUVE DI CAPELLO. SÌ, GLI SCUDETTI VINTI SUL CAMPO SONO 37. NELLA SPERANZA CHE FRA DUE ANNI DIVENTINO 39"
IL MET SCENDE IN ''CAMP'' (MA SBAGLIA TEMA) - VIDEO: TUTTI, MA PROPRIO TUTTI I LOOK FOLLI DEL GALA PIÙ MODAIOLO DELL'ANNO, STAVOLTA DEDICATO AL CAMP, ANCHE SE MOLTI HANNO CANNATO COMPLETAMENTE. PER FORTUNA C'ERANO GLI ITALIANI: ALESSANDRO MICHELE GENDER FLUID CON HARRY STYLES, LA VERSACE PERVESTITA FLUO, JOAN COLLINS ''DYNASTY'', LADY GAGA CON 4 OUTFIT, KATY PERRY CANDELABRO. GLI UOMINI FANNO DA "+1" DELLE DONZELLE, TRANNE POCHI CORAGGIOSI: JARED LETO CON TESTA SOTTOBRACCIO, BILLY PORTER DIVINITA' EGIZIA
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
L’ORA DELL’INFARTO – NELL’ARCO DELLE VENTIQUATTRO ORE CI SONO DEI MOMENTI CHE SONO PIÙ A RISCHIO DI ALTRI A CAUSA DELL’AUMENTO DEL LAVORO DEL CUORE: DURANTE LE PRIME ORE DEL MATTINO, INFATTI, SI HA UNA IPER-STIMOLAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO CON CONSEGUENTE AUMENTO DELLA PRESSIONE ARTERIOSA E DELLA FREQUENZA CARDIACA…