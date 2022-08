13 ago 2022 19:53

LA VITA SFORTUNATA DI MARISA MELL – L’ATTRICE MORÌ IL 16 MAGGIO DEL 1992: AVEVA SOLO 52 ANNI ED ERA MALATA DI UN TUMORE CHE NON LE LASCIÒ SCAMPO – NEL 1963 RIMASE COINVOLTA IN UN GRAVISSIMO INCIDENTE: PER SEI ORE RIMASE INCOSCIENTE, INCONSAPEVOLE DI AVER QUASI PERSO L’OCCHIO DESTRO, E RIMASE DETURPATA. VISSE GLI ULTIMI ANNI SOLA, IN CONDIZIONI ECONOMICHE PRECARIE LEGATE A UN ABUSO DI ALCOL E DROGHE