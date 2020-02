15 feb 2020 12:04

WILMA CACCIA LA CLAVA (E LA DÀ IN TESTA A EDOARDO VIANELLO) - SE VI HA COMMOSSO LA REUNION DEI RICCHI E POVERI E SOGNATE AL BANO E ROMINA FINO AL 2070, NON POTRETE PERÒ VEDERE IL RITORNO IN SCENA DEI VIANELLAS: WILMA GOICH A ''STORIE ITALIANE'' ANNUNCIA CHE NON CANTERÀ PIÙ CON IL SUO EX MARITO, CHE SUL PALCO HA FATTO SALIRE LA NUOVA MOGLIE DI 32 ANNI PIÙ GIOVANE E…