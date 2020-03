007, L’USCITA PUÒ ATTENDERE - IL CORONAVIRUS FERMA JAMES BOND: MGM, UNIVERSAL E I PRODUTTORI HANNO ANNUNCIATO CHE L'USCITA DI “NO TIME TO DIE”, PREVISTA PER IL 9 APRILE, SARÀ POSTICIPATA - IL FILM VERRÀ DISTRIBUITO NEL REGNO UNITO IL 12 NOVEMBRE 2020, SEGUIRANNO LE ALTRE DATE INTERNAZIONALI TRA CUI IL LANCIO USA IL 25 NOVEMBRE. E IN ITALIA… - VIDEO

Da "www.repubblica.it"

james bond

Il nuovo film della saga di James Bond, No Time to Die, uscirà una manciata di mesi dopo il debutto ad aprile - previsto per il 9 - in tutto il mondo. A svelare la nuova data, il 25 novembre, è la pagina Twitter di 007: "MGM, Universal e i produttori di Bond, Michael G Wilson e Barbara Broccoli, hanno annunciato oggi che dopo molte riflessioni e una valutazione del mercato cinematografico a livello globale, il debutto di No Time to Die sarà posticipato fino al mese di novembre.

james bond - no time to die

Il film sarà distribuito nel Regno Unito il 12 novembre, mentre le date previste per le varie nazioni saranno comunicate in un secondo momento, e negli Stati Uniti sarà lanciato il 25 novembre", si legge nella nota.

No Time to Die, diretto da Cary Fukunaga, oltre a Daniel Craig annovera nel cast Ben Whishaw, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ana de Armas, Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del cattivo. Il venticinquestimo capitolo della celebre saga torna nella vita del personaggio inventato dallo scrittore Ian Fleming che si trova ora in 'pensione'. Dopo aver lasciato la vita da agente segreto, Bond si gode infatti un sereno riposo in Giamaica.

daniel craig 2

La pace, però, durerà naturalmente poco a causa dell’arrivo del suo vecchio amico Felix Leiter della Cia, presentatosi con una richiesta di aiuto. La missione prevede il salvataggio di uno scienziato rapito, ma si rivela molto più complessa del previsto. Tra inseguimenti e sparatorie tra i Sassi di Matera, Bond si trova sulle tracce di un misterioso delinquente...

daniel craig 3 daniel craig e cary joji fukunaga 1

daniel craig 1