11 giu 2019 18:25

''MI FANNO PENA I TURISTI'' - 75 EURO PER PROSCIUTTO E MELONE E COCA COLA: LA SCENOGRAFA PAOLA COMENCINI È FINITA IN UN BAR A DUE PASSI DAL VATICANO E ASSAGGIA UNO SCONTRINO DI QUELLI RISERVATI AI PELLEGRINI: ''15 EURO PER DUE MINUSCOLE FETTINE DI PROSCIUTTO, 6 EURO PER UNA LATTINA DI COCA COLA, 11 EURO PER IL SERVIZIO. ERAVAMO AL LAVORO, NON AVEVAMO ALTERNATIVE E SIAMO FINITI IN QUESTO…'' - IL POSTO E' FAMOSO SU TRIPADVISOR: HA UNA STELLA SU CINQUE! MA CHE JE FREGA: LOCATION, LOCATION, LOCATION