L'ARMATA LESSA DELLO ZAR VLAD - A CONFERMA DEL FATTO CHE L'OPERAZIONE MILITARE IN UCRAINA NON STA ANDANDO COME SPERATO DA PUTIN, NELLE CITTÀ RUSSE SI STA TENTANDO DI RECLUTARE IMMIGRATI DELL'ASIA CENTRALE PROMETTENDO LORO LA CITTADINANZA DOPO UN PERIODO DI SERVIZIO IN UCRAINA. IL CREMLINO VUOLE PROLUNGARE LA LEVA DEL 2021 - LE FORZE RUSSE SAREBBERO RIMASTE CON SCORTE DI MUNIZIONI E CIBO IN GRADO DI SOSTENERNE L’OFFENSIVA PER "NON PIÙ DI TRE GIORNI" E CIRCA 300 SOLDATI SI SAREBBERO RIFIUTATI DI ESEGUIRE GLI ORDINI…

Soldati russi in Ucraina

1. A PUTIN MANCANO SOLDATI

Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera”

Che l'Operazione militare speciale in Ucraina non vada come Vladimir Putin si aspettava lo sanno tutti, ma sulle perdite subite dall'esercito russo non c'è ancora alcuna chiarezza. Una cifra che sembrava essere uscita per errore sul quotidiano Komsomolskaya Pravda , 9.861 morti, è stata smentita ieri decisamente. Poi un redattore del giornale ha affermato che si era trattato «dell'intervento di hacker» che avevano attaccato il server del giornale.

soldati russi 2

A un articolo sulla conferenza stampa del ministero della Difesa era stata aggiunta una parte fasulla nella quale si precisava il numero delle vittime. Ma allora, quante sono in realtà? Il portavoce di Putin Dmitrij Peskov si è limitato ieri a rinviare diplomaticamente i giornalisti alla Difesa. Ma lì i reporter si sono trovati davanti un muro di gomma. L'ultimo dato ufficiale risale al 2 marzo, 498 morti. Poi più nulla: sono informazioni riservate. Vista l'esperienza delle «operazioni» passate, in Afghanistan e in Cecenia, si vuole impedire che a casa si sappia dei caduti.

Soldati russi

Anche i cadaveri e i feriti vengono dirottati allo stesso scopo in parte in Bielorussia. Gli ucraini sostengono che le perdite russe sono altissime, addirittura 15 mila dall'inizio della campagna (lo stesso ha detto in Parlamento il nostro capo di Stato maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone). Gli analisti del Pentagono parlano di «almeno settemila». In parte si tratta di ragazzi sotto le armi, mandati al fronte «per errore», almeno secondo la spiegazione data dal Cremlino quando i racconti diretti fatti da prigionieri hanno preso a circolare.

un soldato russo giace morto su un binario ferroviario a irpin, a nord ovest di kiev, maxim dondyuk

Ma appare confermato che l'Esercito abbia un serio problema, nonostante sulla carta possa disporre di oltre un milione di uomini. Così in questi giorni è venuto fuori che nelle città russe si sta tentando di reclutare immigrati dell'Asia centrale promettendo loro la concessione della cittadinanza dopo un periodo di servizio in Ucraina. Ci sono organizzazioni che sembrano operare in favore delle strutture militari ufficiali, come il sito UzMigrant.

soldati russi

Il direttore della società che lo gestisce, Bakhrom Ismailov, in un video in uzbeko promette: «Il servizio a contratto come effettivo russo consente a chiunque di ottenere la cittadinanza in tre mesi». Tra pochi giorni, poi, iniziano a terminare il servizio di leva 130 mila giovani arruolati l'anno scorso. Non sono certo professionisti ma hanno una buona esperienza e potrebbero essere utilizzati in massa nei combattimenti. Ci sono pressioni perché si raffermino. Se poi fosse necessario, si ricorrerebbe all'aiuto della Bielorussia di Lukashenko che sarebbe pronto a mandare i suoi.

2. "I SOLDATI RUSSI NON OBBEDISCONO PIÙ AGLI ORDINI"

Da www.iltempo.it

soldati russi in ucraina 8

Siamo giunti al ventisettesimo giorno di guerra e lo stato maggiore ucraino convinto che le forze russe avrebbero scorte di munizioni e cibo in grado di sostenerne l’offensiva per «non più di tre giorni». Sempre secondo le autorità militari di Kiev la situazione sarebbe la stessa per quanto riguarda le scorte di carburante, parlando di un vero e proprio «fallimento logistico» da parte di Mosca.

soldati russi in ucraina 2

A frenare le operazioni belliche, sempre stando alla stessa fonte, sarebbe anche il morale bassissimo delle truppe d’invasione: l’esempio riportato a supporto di tale teoria è quanto avvenuto nel distretto di Okhtyrka, nell’oblast (provincia) di Sumy, dove la «disobbedienza dei militari russi» avrebbe indotto circa 300 soldati a rifiutarsi di eseguire gli ordini.

soldato russo

Gli ufficiali dell’esercito del Cremlino incontrerebbero serie difficoltà anche a rimpiazzare i caduti con delle «leve improvvisate» nella regione di Lugansk dove, sostiene Kiev, la Russia «continua a mobilitare i cittadini» dell’autoproclamata repubblica. Tuttavia «gran parte della popolazione non sostiene la politica degli occupanti, non vuole prendere le armi e si nasconde ai rappresentanti della potenza occupante».

soldati russi in ucraina 3

Ulteriore testimonianza del momento di grave impasse dell’esercito russo, anche il fatto che nei reparti sia saltata qualsiasi composizione per specializzazione. Al contrario, la maggior parte del personale mandato in linea non avrebbe un serio addestramento militare «perché non ha mai prestato servizio».

soldati russi in ucraina 6

Ad essere arruolati «Sono cittadini che hanno passaporti russi e quelli che hanno solo un passaporto pseudo-repubblicano, ovvero rilasciato a Lugansk o Donetsk, sono registrati come volontari». In un tale contesto, non sorprende che le forze russe stiano subendo perdite pesantissime: sempre secondo lo stato maggiore ucraino, nella sola giornata di ieri sarebbero caduti circa trecento soldati dell’esercito invasore.