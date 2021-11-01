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L'AUSTRIA HA SCELTO LA LINEA DURA CONTRO I NO VAX: NON POTRANNO ENTRARE NEI BAR, NEI RISTORANTI E NEANCHE SCIARE. E IN RUSSIA, BULGARIA E ROMANIA IL VIRUS CORRE - LA MACCHIA DEL VIRUS SI STA DIFFONDENDO IN EUROPA: ALCUNI PAESI DELL'EST HANNO UN'INCIDENZA 10-15 VOLTE MAGGIORE DELL'ITALIA (VACCINO E RESTRIZIONI CI STANNO SALVANDO LA VITA)-
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LA SBROCCATA DI BIANCA GUACCERO: “ADESSO PARLO IO… E STAVOLTA LO FACCIO SUL SERIO", LA CONDUTTRICE SU INSTAGRAM COMMENTA LE VOCI SULLA POSSIBILE CHIUSURA DEL SUO PROGRAMMA, "DETTO FATTO" : "LA TRASMISSIONE VA BENE, IN TERMINI DI ASCOLTI È IN LINEA CON LA MEDIA DELLA RETE… PURTROPPO I CONTINUI CAMBI DI ORARIO NON CI PERMETTONO UNA..."- NEL SUO POST NON CITA DIRETTAMENTE ALESSIA MARCUZZI, DI CUI SI ERA PARLATO PER UN POSSIBILE AVVICENDAMENTO ALLA GUIDA DEL PROGRAMMA…
ROMANZO QUIRINALE – “IL PROBLEMA NON SONO I 101 FRANCHI TIRATORI DI PRODIANA MEMORIA. STAVOLTA CE NE SARANNO 501” – IL VOTO PER IL CAPO DELLO STATO SI ANNUNCIA UN VIETNAM TRA GRUPPI RISSOSI, DECINE DI TRANSFUGHI E LEADER DEBOLI CHE NON CONTROLLANO LE PROPRIE TRUPPE – EX GRILLINI, RENZIANI E GRUPPO MISTO POSSONO ESSERE DECISIVI – DI MAIO-GIORGETTI E UN PEZZO DI PD TENGONO CALDA LA CARTA AMATO, CHE COME DAGO-RIVELATO, PUO’ GARANTIRE LA STABILITA' DEL SISTEMA…
LE BORSE STAPPANO! - EUROPA E WALL STREET DA RECORD: I DATI SUL LAVORO IN AMERICA SOPRA LE ATTESE FANNO VOLARE I LISTINI - A OTTOBRE SONO STATI GUADAGNATI NEGLI USA 531 MILA POSTI RISPETTO AL MESE PRECEDENTE, MENTRE GLI ANALISTI ATTENDEVANO UN AUMENTO DI 450 MILA - A MILANO BENE TIM, IN LUCE BANCO BPM CHE HA PUBBLICATO IL NUOVO PIANO INDUSTRIALE - PIAZZA AFFARI E MADRID LE MIGLIORI, SPREAD IN CALO…
CALCA LETALE - ALMENO OTTO PERSONE SONO MORTE E DIVERSE CENTINAIA SONO RIMASTE FERITE AL CONCERTO DEL RAPPER TRAVIS SCOTT DURANTE L'ASTROWORLD FESTIVAL IN TEXAS - LE VITTIME SONO STATE SCHIACCHIATE DALLA FOLLA CHE PREMEVA CONTRO IL PALCOSCENICO - IL CANTANTE HA INTERROTTO PIU' VOLTE LA SUA PERFORMANCE QUANDO HA VISTO I FAN IN DIFFICOLTA' MA... - VIDEO
MOURINHO, NON SEI PIU’ SPECIAL? – POLEMICHE SULLA ROSA NON ALL’ALTEZZA E SUI TORTI ARBITRALI, MOU FINISCE NELL’OCCHIO DEL CICLONE – ZAZZARONI: "LO SPECIAL ONE RESTA IL VALORE PIÙ ALTO DELLA ROMA E UNO DEI PIÙ IMPORTANTI DEL CALCIO MONDIALE. BOLLITO A 58 ANNI? UNA FREGNACCIA. DA POCHI MESI SI RITROVA CON LA SQUADRA MENO ATTREZZATA DELLA SUA CARRIERA DI VINCENTE. NORMALE CHE PRETENDA DI AVERE QUEL CHE IL CAMPO GLI MOSTRA. E UN PO’ DI GIUSTIZIA…"
CAFONALINO - CHI MANCAVA ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DEL DIRETTORE DI "REPUBBLICA" MAURIZIO MOLINARI “IL CAMPO DI BATTAGLIA” NELLA GALLERIA SORDI A ROMA? GIANCARLO GIORGETTI, CHE NON SI È PALESATO A CAUSA DELLA RIUNIONE DI PARTITO PER RISOLVERE I CASINI LEGHISTI, MA HA MANDATO UN VIDEOMESSAGGIO: "DRAGHI HA FATTO SCELTE CHIARE, NETTE. HA RIMOSSO I DUBBI DEGLI OSSERVATORI" - TRA I PRESENTI LUIGI DI MAIO, BIANCA BERLINGUER, LUIGI MANCONI E… - FOTO
LE CITTÀ D’ARTE TORNANO A RIEMPIRSI DI TURISTI – DURANTE IL WEEKEND DI OGNISSANTI LE STRUTTURE RICETTIVE ITALIANE HANNO REGISTRATO 3,8 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, DI CUI OLTRE 1 MILIONE NELLE CITTÀ D'ARTE – A FIRENZE, IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE CAMERE DISPONIBILI ONLINE È ARRIVATO ALL’85% E SI RIVEDONO ANCHE LE CODE FUORI DAGLI UFFIZI – MA I SEGNALI POSITIVI ARRIVANO ANCHE DALLE LOCALITÀ COLLINARI, QUELLE TERMALI E QUELLE BALNEARI...
SI RICOMINCIA? PER L'OMS A FEBBRAIO 2022 POTREBBERO ESSERCI ALTRI 500 MILA MORTI PER IL COVID IN EUROPA: "SIAMO, DI NUOVO, ALL'EPICENTRO DELLA PANDEMIA. L'ATTUALE RITMO DEI CONTAGI NEI 53 PAESI DELLA REGIONE SUSCITA FORTE PREOCCUPAZIONE" - LA RUSSIA E' IN LOCKDOWN LEGGERO, LA BULGARIA NON RIESCE A FORMARE IL GOVERNO PER I CONTAGI - DI MAIO: "CI SONO COLLEGHI ESTERI CHE MI CHIAMANO PER CHIEDERMI SE POTREMO DARE UNA MANO PRESTANDO POSTI LETTO"