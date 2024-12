L'ENNESIMO PSICODRAMMA SULLA PELLE DELL'ORSO – IN PROVINCIA DI TRENTO È STATO ACCOPPATO L’ORSO "M91": È IL TERZO ESEMPLARE "PERICOLOSO" ABBATTUTO DA INIZIO 2024 – LO SCORSO FEBBRAIO ERA TOCCATO A "M90" E A LUGLIO ERA STATA FATTA FUORI LA MAMMA ORSA "KJ1", CHE AGGREDI' UN TURISTA - IL PRESIDENTE FUGATTI AVEVA DECRETATO IL SUO ABBATTIMENTO PERCHE' "M91" SI AVVICINAVA TROPPO AI CENTRI ABITATI: - FURIOSE LE ASSOCIAZIONI ANIMALISTE, CHE PROTESTANO PER...

Orso ucciso a distanza di 24 ore dal decreto di abbattimento firmato dal presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Ed è il terzo esemplare «pericoloso» abbattuto da inizio 2024 (in Trentino, per legge, si può arrivare fino ad otto in un anno).

A febbraio era stata la volta di M90, tre anni, che aveva seguito da vicino una coppia; a luglio è toccato alla mamma orsa Kj1 - con i suoi 22 anni d'età il più vecchio esemplare del Trentino - che aveva aggredito un turista francese. Ieri notte - altro abbattimento fulmineo - è stata la volta di M91, due anni.

Ad aprile «aveva seguito a lungo una persona» nella zona di Molveno, un escursionista mantovano che gli aveva lanciato addosso delle pietre per allontanarlo. Poi, «in almeno 16 occasioni», era «entrato ripetutamente in centri abitati o nelle immediate vicinanze di abitazioni» spiega la Provincia che lo ha classificato come «pericoloso ai sensi del Pacobace (Piano per la Conservazione dell'Orso Bruno sulle Alpi Centro - Orientali) fino al grado 16 su 18».

L'esemplare era diventato un sorvegliato speciale dopo che era stato radiocollarato ad ottobre. I forestali lo hanno raggiunto a Sporminore: non era ancora in letargo. Lo hanno ucciso nella notte tra sabato e domenica, il decreto è di venerdì. «Rimozione necessaria», c'era anche il «parere positivo di Ispra» evidenzia la Provincia. [...]

Furiose le associazioni animaliste, spiazzate ancora una volta dalla velocità di esecuzione della «condanna a morte». Leal, Leidaa e Oipa precisano come «M91 non ha mai mostrato aggressività» e chiosano: «Interverremo nelle opportune sedi giudiziarie per dimostrare l'illegittimità del decreto con conseguente danno alla fauna selvatica e uccisione di un animale (protetto) non necessitata».

Lav sbotta: «Ancora una volta Fugatti ha firmato un provvedimento ammazza-orsi nella notte e l'uccisione è stata comunicata poche ore dopo, praticando un metodo antidemocratico, rendendo impossibile per noi chiedere al Tar la sospensione di un decreto sanguinario e assurdo». [...]

