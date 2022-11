UN'INFLUENCER DI TRAVERSO – MARTINA PAGANI, INFLUENCER 27ENNE DI BRESCIA, HA POSTATO SU INSTAGRAM UNA PESSIMA RECENSIONE DI UN RISTORANTE, RACCONTANDO DI AVER MANGIATO MALE ED ERA STATA TRATTATA PEGGIO – IL TITOLARE DEL LOCALE LE HA RISPOSTO: “FACCIO COME PUTIN, TI DO L’ULTIMATUM, SE MI MANDI UN BACINO DIMENTICO TUTTO, ALTRIMENTI SARÒ COSTRETTO A INVADERTI” – LA RAGAZZA HA DENUNCIATO L'UOMO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA E MINACCE

Fabiana Salsi per www.corriere.it

L'ultima querelle tra influencer e ristoratori riguarda un pasto regolarmente pagato, recensito in modo negativo e finito con minacce e una denuncia, ma al titolare del ristorante. Tutto è cominciato quando Martina Pagani, influencer 27enne di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), tra le prime a parlare di body positivity sui social, dopo una brutta avventura in un locale della sua zona ha deciso di condividerla sul suo profilo Instagram.

La storia

In una Story ora in evidenza racconta di essere andata in questo locale con il suo fidanzato e con un'amica, di aver regolarmente ordinato - una tartare e due hamburger - appena arrivata, ma di aver ricevuto le portate con estremo ritardo e in più in parte immangiabili (gli hamburger erano crudi).

Tutto questo senza nemmeno ricevere scuse. «Ciliegina sulla torta, il personale è estremamente scortese e se ne frega della clientela», dice infatti l'influencer su Instagram, mostrando anche lo scontrino come prova del pagamento e migliaia di commenti di persone che raccontano di aver avuto esperienze simili nello stesso ristorante.

La risposta

Il ristoratore ha risposto, a modo suo, sempre via social: prima con una foto di Martina Pagani in costume (ora non più visibile perché rimossa da Instagram dato che violava le linee guida) con commenti che l'influencer ha definitivo «offensivi» e «tipici del body shaming», e poi con repliche in chat ancora meno edificanti alla richiesta della ragazza di cancellare l’immagine (prima che lo facesse la piattaforma).

Tra questi, come mostra sempre l'influencer nelle Story, frasi del tipo «Se mi dai un bacio giuro che ti perdono. Ma prometti di non farlo mai più». E poi: «Faccio come Putin: ti do l'ultimatum. Se mi mandi un bacino giuro che dimentico tutto e ti perdono altrimenti sarò costretto ad invaderti per ristabilire l'ordine». E ancora, «Fai la tua scelta. Hai fatto la tua scelta. Armerò le truppe e l'invasione comincerà domani all'alba».

Le denunce

Da qui è partita la prima denuncia: Martina Pagani è andata dai carabinieri e ha denunciato il ristoratore per diffamazione aggravata e minacce. Si è inoltre rivolta all'Ats per chiedere controlli sanitari nel locale dato che il suo ragazzo, dopo l'hamburger crudo, è stato male.

«Brava Martina, la gente deve capire che i social e la vita reale sono la stessa cosa», le ha scritto un utente. Da parte del proprietario, per ora, nessun’altra risposta. I suoi dipendenti, però, come racconta sempre Martina Pagani su Instagram, si sono scusati puntualizzando anche di essere completamente estranei a certe dinamiche offensive.

