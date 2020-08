L'OPPOSITORE DI PUTIN, ALEXEI NAVALNY, E’ STATO TRASPORTATO IN GERMANIA - È IN BILICO TRA LA VITA E LA MORTE PER UN MALORE FORSE PROVOCATO DA UNA SOSTANZA TOSSICA DISCIOLTA NEL TÈ - LE AUTORITÀ RUSSE OVVIAMENTE ESCLUDONO L’AVVELENAMENTO E IPOTIZZANO CHE A FARLO COLLASSARE SIA STATO “UN DISORDINE METABOLICO PROVOCATO DA UN IMPROVVISO CALO DI ZUCCHERI” - GLI AMICI DI NAVALNY SBOTTANO: “CI PRENDONO PER IDIOTI”

1 - NAVALNY: 'PORTATO VIA IN SEGRETO DALL'OSPEDALE'

(ANSA) - "Alexei Navalny è stato caricato su un'ambulanza e portato all'aeroporto": lo riferisce su twitter la portavoce dell'oppositore russo, Kira Yarmysh. "In quel momento Oleg Navalny, Ivan Zhdanov e io eravamo in ospedale - precisa nel post -. Avevamo convenuto che saremmo andati in ambulanza con Alexey. Ma ci è stato portato via in segreto", conclude.

2 - NAVALNY: AEREO PARTITO ALLA VOLTA DELLA GERMANIA

(ANSA) - E' decollato dall'aeroporto di Omsk alla volta di Berlino l'aereo con a bordo l'oppositore russo Aleksei Navalny ridotto in coma da un misterioso malore giovedì scorso. "Alexey è stato affidato alla commissione medica. Yulia è con lui", ha twittato la portavoce di Alexei Navalny Kira Yarmysh postando su twitter una foto della barella caricata su un Bombardier Challenger 604 all'aeroporto di Omsk.

"Molte grazie a tutti quelli che ci hanno supportato - ha twittato ancora Kira Yarmish -. La lotta per la vita e la salute di Alexey è appena iniziata e c'è ancora molto da fare, ma ora almeno il primo passo è stato fatto". L'aereo è decollato intorno alle 8 ora locale (le 4 in Italia), con due ore di ritardo sul previsto. Sulla pista di decollo - secondo alcuni media russi - erano presenti medici russi e tedeschi, addetti alla sicurezza aeroportuale e alla logistica, polizia stradale e giornalisti dall' emittente di Stato Russia-1 con una telecamera.

3 - LA CORSA DI BERLINO PER SALVARE NAVALNY

Giuseppe Agliastro per “la Stampa”

Ci sono voluti appelli, lettere, pressioni internazionali. Gli amici e i familiari di Aleksey Navalny hanno però vinto una prima battaglia: quella per trasportare in Europa l'avversario numero uno di Putin e sperare che i medici tedeschi riescano a salvargli la vita. Quando c'è di mezzo il Cremlino non si può dare nulla per certo. Ma l'ospedale siberiano in cui Navalny è ricoverato in stato di incoscienza dopo un presunto avvelenamento alla fine ha ceduto: il più popolare tra i dissidenti russi potrà essere trasferito nella clinica universitaria Charité di Berlino e il decollo di un'aeroambulanza con a bordo l'oppositore è atteso in queste ore.

Il leader delle proteste anti-Cremlino è in bilico tra la vita e la morte per un malore forse provocato da una sostanza tossica disciolta in una tazza di tè. Gli alleati di Navalny non si fidano dei medici dell'Ospedale delle Emergenze di Omsk, temono che seguano più le direttive del governo russo che le procedure sanitarie, soprattutto dopo che le autorità hanno escluso che Navalny sia stato avvelenato e hanno ipotizzato che a farlo collassare mentre era su un aereo in volo da Tomsk a Mosca sia stato «un disordine metabolico provocato da un improvviso calo di zuccheri».

«Ci prendono per idioti», ha commentato Anastasia Vasilyeva, precisando che semmai è stato «l'avvelenamento» a scatenare «il grave disturbo metabolico». Molti osservatori del resto temono che Navalny possa essere l'ennesimo avversario di Putin vittima di omicidio o di tentato omicidio. A destare sospetti è inoltre la testimonianza del braccio destro di Navalny, Ivan Zhdanov, secondo cui una funzionaria di polizia aveva rivelato la scoperta di una misteriosa «sostanza mortalmente pericolosa» consigliando addirittura l'uso di tute protettive a chi si avvicinasse a Navalny.

Poi però i medici hanno ridimensionato la notizia: si tratta di una sostanza industriale «usata nei bicchieri di plastica», hanno detto, escludendo che si trovi nel sangue dell'oppositore. La decisione di permettere a Navalny di essere imbarcato sull'aeroambulanza è stata presa in serata, probabilmente dietro pressioni internazionali. Il Cremlino aveva subito detto di non essere contrario al trasferimento del dissidente all'estero, e Merkel e Macron si erano offerti di farlo curare in Germania o in Francia.

Per quasi tutta la giornata di ieri però i medici di Omsk avevano ribadito che Navalny non era trasportabile perché le sue condizioni erano gravi. Un modo «per far sì che la sostanza chimica nel corpo di Aleksey si dissolva», aveva replicato la moglie del blogger anticorruzione, Yulia Navalnaya. L'Alto Commissariato Onu per i diritti umani ha sottolineato la necessità di assicurare al dissidente «le cure necessarie».

La Germania ha detto di seguire con «sgomento» gli sviluppi del caso e pure Di Maio ha chiesto «rapida chiarezza». Gli Usa hanno fatto sapere di studiare la vicenda con attenzione, mentre l'Ue ha chiesto che sia aperta una «indagine rapida, indipendente e trasparente». Alla fine il Cremlino ha fatto mezzo passo indietro. Ma se davvero si è trattato di un avvelenamento ordinato dai vertici russi, con ogni probabilità Navalny sarà portato a Berlino solo quando non ci saranno più tracce della tossina.

