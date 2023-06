E' STATA SCARCERATA KATHLEEN FOLBIGG, CONSIDERATA PER OLTRE 20 ANNI "LA PEGGIOR SERIAL KILLER D'AUSTRALIA" DOPO LA MORTE DEI SUOI 4 FIGLI TRA IL 1989 E IL 1999: GLI SCIENZIATI HANNO SCOPERTO CHE A UCCIDERE I BAMBINI, DI ETÀ TRA I 19 GIORNI E 19 MESI, È STATA UNA RARA MUTAZIONE GENETICA - NONOSTANTE LA DONNA SI FOSSE DICHIARATA INNOCENTE E SUI BIMBI NON CI FOSSERO TRACCE DI VIOLENZA, E' STATA CONDANNATA A 40 ANNI DI CARCERE - LA SVOLTA NELLE INDAGINI NEL 2021, QUANDO...

Estratto dell'articolo di Elena Dusi per “la Repubblica”

«La peggior serial killer d’Australia » titolavano i giornali. I figli di Kathleen Folbigg erano morti in culla uno dopo l’altro tra il 1989 e il 1999. Avevano tra 19 giorni e 19 mesi e nessuno, tranne la madre, era in casa al momento del decesso. La donna soffriva di depressione e scriveva frasi sul diario (“Con un po’ d’aiuto” e “I sensi di colpa mi perseguitano”) che furono interpretate come ammissioni di colpa, in primis dal marito.

Nonostante lei si dichiarasse innocente e sul corpo dei bambini non ci fossero segni di violenza, Folbigg fu condannata da un tribunale di Sydney a 40 anni di carcere per aver asfissiato i suoi 4 figli. […], nessuno ancora sospettava l’esistenza del gene Calm2 e della sua mutazione Calm2 G114R, capace di provocare morte improvvisa nei bambini che la ereditano. La sua scoperta è avvenuta nel 2013 proprio in Italia e ci sono voluti 16 anni di carcere della “peggior serial killer” perché un test del Dna scovasse questa mutazione in Folbigg e nelle due figlie femmine, oltre a una malattia neurologica grave in uno dei due maschi.

Nel 2021 il processo è stato riaperto ascoltando i medici esperti del campo e ieri, giorno della sentenza, la donna di 55 anni è uscita dalla prigione in cui era rimasta 20 anni. Sulla sua condanna oggi esiste «un ragionevole dubbio». Il killer dei suoi bambini potrebbe essere Calm2. […]

«[…]Lo scopritore della versione letale di Calm2 è stato chiamato a Sydney come consulente nel corso della revisione del processo. «Le mutazioni di questo gene influiscono sulla trasmissione del segnale elettrico nel cuore e rischiano di provocare morte improvvisa nei bambini. Per fortuna si tratta di forme molto rare.

Teniamo un registro mondiale che conta 140 casi. E per fortuna il giudice di Sydney ha deciso di rivolgersi agli esperti internazionali di questo campo. Se avesse ascoltato i medici legali locali, che pure erano la maggioranza, non avrebbe ribaltato la sentenza. […] .La donna non è stata assolta, perché la medicina può spiegare la morte di 3 dei 4 bambini. Ma le conoscenze della genetica di oggi fanno cadere il ragionamento dell’accusa secondo cui non esiste spiegazione plausibile alla morte di quattro bambini se non quella di una madre assassina.

Il caso di Kathleen Folbigg era stato sposato dalla scienza fin dal 2019. Da allora 150 esperti, fra cui 9 premi Nobel, avevano firmato l’appello per riaprire il caso. E ieri a salutare la scarcerazione c’era anche l’Accademia delle scienze australiana: «La nostra voce è stata ascoltata». […]

