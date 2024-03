1 mar 2024 11:52

L'ULTIMO SALUTO A NAVALNY RISCHIA DI TRASFORMARSI IN UNA GRANDE RETATA DEGLI OPPOSITORI DI PUTIN – IL FUNERALE A MOSCA SI SVOLGERÀ IN UN CLIMA BLINDATO, CON AGENTI E FILO SPINATO AL CIMITERO, E TELECAMERE ANCHE SULL'ALTARE DELLA CHIESA, PER SCHEDARE CHIUNQUE PARTECIPERÀ – NESSUNA AGENZIA FUNEBRE HA VOLUTO PORTARE IL FERETRO DEL DISSIDENTE, PER PAURA DEL CREMLINO – PER L'ITALIA PRESENTE L'INCARICATO D'AFFARI DELL'AMBASCIATA A MOSCA...