DAGONEWS

Le abbuffate delle feste vi fanno sentire meno attraenti? Ecco cinque mosse che, secondo la sexperta Tracey Cox, possono rivitalizzare la vostra vita sessuale.

Donne, indossate tacchi bassi

Le donne indossano tacchi alti per sembrare sexy: i tacchi allungano le gambe e aumentano la sporgenza del fondoschiena di circa il 25%. Ma c’è un aspetto da non sottovalutare: secondo la ricerca di un ginecologo di New York, Eden Fromberg, indossare i tacchi tutto il giorno può influire sull'orgasmo di una donna.

Come? Quando le donne raggiungono l'orgasmo, il bacino si inarca in un certo modo. I tacchi alti fanno piegare il bacino in modo innaturale, creando una contrazione del pavimento pelvico. Se avete sempre i tacchi, il vostro bacino è bloccato in una posizione arcuata, il che significa che si inarca meno durante l'orgasmo, diminuendone l'intensità.

Bevete più acqua

Le nostre cellule hanno bisogno di acqua per funzionare. Più acqua bevete, più le cellule saranno in grado di trasportare ossigeno nel nostro corpo e al nostro cervello. Questo aiuta il metabolismo, ci assicura di avere abbastanza energia per il sesso e aumenta il flusso di sangue che è necessario per sentire l’eccitazione.

Un corpo idratato è anche un corpo lubrificato. Inoltre la disidratazione influisce anche sulla disfunzione erettile. I livelli di idratazione possono ridurre il volume del sangue, quindi bere più acqua può aiutare a mantenere erezioni più intense.

Un altro motivo abbastanza convincente per mandare giù più di un litro d’acqua al giorno: renderete il vostro sudore meno puzzolente.

Dormite di più

C'è una connessione tra il sonno e il sesso: essere troppo stanchi spinge le persone a pensare di non avere abbastanza tempo per il sesso. Inoltre la privazione del sonno provoca ansia e depressione e inibisce la produzione di ormoni sessuali. Più domite, più è probabile che vogliate fare sesso. Più sesso fate, più è probabile che stiate dormendo bene.

Siate rigorosi

Potrebbe non sembrarvi sexy, ma essere organizzati aiuta anche la vita sessuale. Diversi studi hanno dimostrato che persone diligenti e meticolose, lungi dall'essere noiose, sono grandi partner sessuali e hanno meno probabilità di avere problemi a letto. Come è possibile?

Nonostante la percezione della società secondo cui il buon sesso è il sesso spontaneo, le persone che pianificano la loro attività sessuale fanno sesso più spesso per una ragione molto ovvia: si assicurano che ciò accada.

Andate a cena fuori più spesso

C'è una ragione per cui le cene al ristorante ci inducono a essere più romantici. Uno studio ha rilevato che le donne che si sentono più felici dopo aver mangiato un pasto sono più propense al senso di gratificazione. In breve: se abbiamo fame, è difficile concentrarsi su qualcosa che non sia il cibo. A casa, il frigo chiama più del letto.

