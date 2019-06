MILANO-CORTINA, LE OLIMPIADI DEL “DOGUI” (E TUTTO IL RESTO “IS NOTHING”!) - IL PRIMO A UNIRE LE DUE CITTA’ CHE ORGANIZZERANO I GIOCHI OLIMPICI DEL 2026 E’ STATO GUIDO NICHELI IN “VACANZE DI NATALE”: "VIA DELLA SPIGA (MILANO)-HOTEL CRISTALLO DI CORTINA: 2 ORE, 54 MINUTI E 27 SECONDI... ALBORETO IS NOTHING!!"- LA CITAZIONE DEL SINDACO SALA: “COME DICEVA IL DOGUI, MILANO-CORTINA, DUE GIRI DI ROLEX” – VIDEO