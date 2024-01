11 gen 2024 11:58

ABUSI CHE NON LO ERANO – A MILANO UN 65ENNE È STATO PORTATO IN CARCERE DOPO LA DENUNCIA DALL'EX COMPAGNA, CHE SOSTENEVA DI ESSERE VITTIMA DI ABUSI, SOLO CHE POI RISULTATO INNOCENTE – DOPO QUASI UN MESE IN PRIGIONE, IL POVERETTO È STATO SCARCERATO PERCHÉ, DOPO LE INDAGINI, LA VERSIONE DELLA DONNA È STATA “DEMOLITA” DAI FATTI – TRA I DUE C’ERA UNA RELAZIONE "MOVIMENTATA" MA L'UOMO, SECONDO I GIUDICI, NON HA COMMESSO I REATI DI CUI È STATO ACCUSATO...