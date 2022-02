ADDIO AL CAPITANO DEL PERUGIA DEI MIRACOLI - È MORTO A 73 ANNI PIERLUIGI FROSIO: IL SUO NOME È LEGATO AL CLUB UMBRO CON CUI NEL 1978-1979 SFIORÒ UNO STORICO SCUDETTO - DOPO LA CARRIERA DA CALCIATORE, È STATO ANCHE ALLENATORE DALLA MENTALITÀ OFFENSIVA, SULLE PANCHINE DI MONZA, ATALANTA, COMO, MODENA E RAVENNA, NOVARA, PADOVA E ANCONA - IN TV ERA UN VOLTO NOTO DELLE TRASMISSIONI CALCISTICHE

Ci ha lasciato oggi, 20 febbraio, Pierluigi Frosio. Nato a Monza, classe 1948, gioca da libero e nel 1972 fa il suo esordio nel Cesena in B contribuendo alla prima storica promozione del club in A.

Dopo una stagione nella massima serie, torna nella serie cadetta, a Perugia, per contribuire a scriverne la pagina di storia più gloriosa. In Umbria ci resta 10 anni (dal 1974 al 1984) e da capitano vince il campionato di B e nel 1978-1979, in A, sfiora lo scudetto.

Il suo Perugia si piazza al secondo posto senza subire sconfitte in tutto il campionato, guadagnando partecipazione alla Coppa Uefa. Chiude la sua carriera nel Rimini (in C2) nel 1985 con Arrigo Sacchi in panchina.

ALLENATORE

Smesso di giocare, riparte come allenatore dalla giovanili del Perugia. Nel 1987 eccolo a Monza con cui strappa la promozione in B e poi nel 1990 passa all'Atalanta, in A. Tecnico dalla mentalità offensiva e innovativa, tra le tante squadre che ha guidato nelle serie minori anche Como, Modena e Ravenna, Novara, Padova e Ancona.

OPINIONISTA TV

Volto noto delle trasmissioni calcistiche, Pierluigi era papà di Alex, collega della Gazzetta dello Sport. E a lui e a tutta la sua famiglia vanno le condoglianze di tutta la redazione.

