7 apr 2022 19:59

AGENTE PICCHIATORE - SU TIKTOK È DIVENTATO VIRALE IL VIDEO DI UN POLIZIOTTO CHE SFERRA UN CALCIO IN FACCIA A UN RAGAZZO, A FOGGIA. E LA SORELLA GIUSTAMENTE SI È INCAZZATA: "NON ACCETTO QUESTO ABUSO. HA UNA DIVISA E DEVE DARE L’ESEMPIO, NON ACCANIRSI CON VIOLENZA COSÌ" - IL GIOVANE NON SI SAREBBE FERMATO A UN POSTO DI BLOCCO E DOPO UN INSEGUIMENTO ANDATO AVANTI PER QUASI 3 CHILOMETRI, SI È FERMATO ED È STATO AGGREDITO DALL'AGENTE... - VIDEO