Mattia Gussoni per www.ilmeteo.it

L'Italia è intrappolata da settimane in una sorta di blocco atmosferico che di fatto ha azzerato ogni qualsivoglia precipitazione. Se in molti saranno contenti di trascorrere le giornate con tempo stabile e soleggiato con i primi caldi di stagione, va detto oggettivamente che la situazione rischia di farsi più grave di quanto già non lo sia a causa della perdurante assenza di piogge, specie su alcune zone d'Italia.

La conferma ufficiale arriva dagli ultimi dati del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche): c'è una siccità estrema come non si vedeva da tantissimi anni. Tuttavia, con gli ultimi aggiornamenti appena arrivati, ci sono importanti novità: le grandi piogge potrebbero tornare sul nostro Paese, ora c'è una data.

Prima di tutto una doverosa premessa climatica: per tutta la stagione invernale buona parte delle nostre regioni non ha visto precipitazioni degne di nota tanto che, come riporta Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), "in Lombardia, in Piemonte e sul resto del Nord Ovest negli ultimi trent'anni un inverno così mite e secco non si era mai verificato".

I dati elaborati dal bollettino mensile del Drought Observatory del CNR mostrano infatti una situazione di deficit pluviometrico molto intensa su gran parte dell'Italia. Sono Emilia Romagna, Marche, Toscana e tutto il Nordovest a rappresentare le situazioni più citriche al momento, con valori estremi di siccità. Non se la passa comunque tanto meglio il resto dell'Italia dove molte regioni stanno già sperimentando una moderata di carenza d'acqua.

Una situazione del genere potrebbe mettere a rischio non solo le coltivazioni, bisognose di acqua per crescere nel risveglio vegetativo anticipato da un inverno mite, ma anche l'approvvigionamento idrico per industrie e usi comuni (case).

La mancanza di acqua inoltre influisce direttamente sulla produzione di energia nelle centrali idroelettriche. Alcune sono ferme, altre hanno limitato la produzione al 10 per cento rispetto alla potenza totale. Molti altri operatori che sono riusciti a mantenere almeno in parte la produzione temono che gli effetti della siccità saranno ancora più evidenti nei mesi estivi.

SVOLTA, ora c'è una data. Dopo tante settimane di dominio anticiclonico sull'Europa centro-occidentale, proprio tra la fine di Marzo e l'avvio di Aprile qualcosa potrebbe sbloccarsi a livello atmosferico. Le proiezioni ufficiali iniziano a ipotizzare un cambio di scenario a livello emisferico con la possibilità che si apra la "Porta dell'Atlantico" tra Martedì 29 e Mercoledì 30 Marzo. Ma cosa significa?

Nel gergo meteorologico questo termine sta a significare che non vi saranno ostacoli per le perturbazioni in discesa appunto dall'oceano affinché possano arrivare sul nostro Paese, portando di conseguenza fasi meteo decisamente piovose per molte regioni italiane. La conseguenza più diretta sarebbe quella di avere un surplus di precipitazioni specie al Centro Nord con le Alpi pronte a fare il pieno di neve come non si vedeva ormai da tanto tempo; tanta pioggia potrebbe cadere proprio nella giornata di Mercoledì 30 sulla Liguria, con i settori di centro-levante che potrebbero vedere gli accumuli di pioggia più elevati.

Vedremo se verrà confermata questa tendenza e soprattutto se basterà a placare la sete dei nostri territori in vista anche della prossima estate...