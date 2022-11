ALESSIA PIPERNO È ATTERRATA A CIAMPINO – GIORGIA MELONI HA ACCOLTO IL FALCON DEI SERVIZI SEGRETI CON A BORDO LA 31ENNE, RILASCIATA DALL’IRAN DOPO UN MESE DI CARCERE – PRESENTI ANCHE I GENITORI DELLA RAGAZZA – IL MINISTRO DEGLI ESTERI TAJANI: “STA BENE, NON HA SUBITO VIOLENZA, CERTO È STATA DETENUTA” - VIDEO

Rinaldo Frignani per www.corriere.it

Alessia Piperno è tornata a casa. Il Falcon dei servizi segreti è atterrato poco dopo le 17 all’aeroporto di Ciampino riportando in Italia la trentunenne romana arrestata dalla polizia iraniana il 28 settembre scorso a Teheran per aver partecipato ad alcune manifestazioni di protesta contro il regime.

La giovane, che abita nel quartiere romano di Colli Albani, è stata accolta dai genitori e anche dal personale della presidenza del consiglio che ha lavorato negli ultimi giorni in maniera frenetica per una conclusione felice della vicenda.

La ragazza, visibilmente commossa, è stata fatta salire a bordo di un veicolo che con una staffetta delle forze dell’ordine la sta portando nella sua abitazione, distante solo pochi chilometri dallo scalo aereo.

Come aveva già anticipato il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani nel corso della giornata la ragazza è in buone condizioni di salute e non avrebbe subito maltrattamenti di alcun genere anche se è provata dalla detenzione durata oltre un mese in carcere insieme ad altri giovani iraniani fermati per lo stesso motivo.

Decine fra giornalisti e cameraman affollano l’ingresso della zona militare dell’aeroporto, quella dove opera il 31o Stormo dell’Aeronautica militare e dei voli di Stato. Poco prima dell’arrivo del Falcon un corteo di auto blu ha fatto ingresso nella zona riservata.

A bordo di alcune vetture c’erano il premier Giorgia Meloni e i genitori di Alessia, Alberto e Manuela, titolari di una libreria poco lontano da casa che è diventata in queste settimane il punto di riferimento di tante persone che hanno manifestato solidarietà alla famiglia della ragazza. C’è attesa anche nel palazzo di via Carlo Cipolla dove nei giorni scorsi i genitori della giovane sono rimasti molto riservati anche per non compromettere le trattative in corso per la liberazione della figlia con le autorità iraniane.

