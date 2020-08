ALLARME A CAPRI! - IL 28 E 29 AGOSTO SI TERRANNO SULL’ISOLA DUE SERATE, ORGANIZZATE DA TOMMASO BUTI, PER IL BRAND “LUISAVIAROMA” CHE VEDRANNO LA PARTECIPAZIONE DI QUASI 600 PERSONE, TRA INVITATI E STAFF - MOLTI DEGLI OSPITI SONO STATI O SONO IN SARDEGNA - I CITTADINI SONO PREOCCUPATI E GLI IMPRENDITORI INCAZZATI: COME SI FA AD AUTORIZZARE UN SIMILE EVENTO SE POI DISCOTECHE, PUB E NIGHT SONO STATI CHIUSI PER EVITARE ASSEMBRAMENTI?

Il 28 e 29 agosto si terranno a Capri due serate, organizzate da Tommaso Buti, per il brand “Luisa Via Roma”: presentazione del primo della casa d’abbigliamento e un party in collaborazione con l’Unicef. Ospiti d’onore Andrea Bocelli (che canterà) e Chiara Ferragni. Si parla di oltre 300 persone più altre 300 di staff. Un bell’assembramento di 600 persone, molte delle quali sono state o sono in Sardegna. Sull’isola c’è forte preoccupazione da parte di cittadini ed imprese. Se, per il Covid-19, chiudono discoteche, taverne, night e locali (con capienza massima 150-200 persone) per pericolo di assembramenti e contatti, come fai ad autorizzare simili eventi dove le persone sono il quadruplo di quelle che sarebbero entrate nei locali obbligati a chiudere le attività? Senza prendere in considerazione che il territorio di Capri è bonsai…

2 - LUISAVIAROMA, A CAPRI UN LIBRO E UN GALA CON L’ UNICEF, MADRINA CHIARA FERRAGNI. POI PERFORMANCE DI BOCELLI

Da https://www.capripress.com/

Doppio evento questa estate per LuisaViaRoma che sceglie Capri per la serata di presentazione del suo primo libro e per un summer gala in partnership con Unicef dedicato alla tutela dei bambini più vulnerabili. Venerdì 28 agosto ci sarà l’ evento per l’ uscita del libro in edizione limitata ‘LuisaViaRoma – Window on a fashion future world’ (edito da Rizzoli New York, uscirà poi a novembre 2020). Distribuito in 1000 copie numerate, il libro ripercorre la storia di LuisaViaRoma attraverso le iconiche vetrine del negozio di Firenze (accompagnate dalle parole di Cesare M. Cunaccia).

Realizzata con carta sostenibile Fsc, ogni copia del libro contribuirà a piantare un albero grazie alla partnership con Treedom, la piattaforma online che promuove un ecosistema sostenibile. Special guest e madrina della serata Chiara Ferragni, legata a LuisaViaRoma fin dagli inizi della sua carriera nel 2009, quando ha partecipato all’ evento Firenze4Ever. Poi, la sera di sabato 29 agosto ecco l’ evento con Unicef presso La Certosa di San Giacomo con una cena esclusiva, un’ asta dal vivo e la musica dei Clean Bandit, vincitori di un Grammy e a seguire la performance del tenore italiano Andrea Bocelli. Grazie ai fondi raccolti durante la serata, l’Unicef potrà garantire cura e protezione ai bambini più in difficoltà.

“Ringraziamo profondamente LuisaViaRoma per essere sempre al nostro fianco. Quest’ anno il loro supporto è prezioso più che mai e aiuterà l’ Unicef a prendersi cura di bambini e famiglie soprattutto in questi mesi critici – dice Paolo Rozera, direttore generale di Unicef Italia -. Proprio in questo momento, lo staff dell’ Unicef sta facendo tutto il possibile per assicurarsi che i bambini non subiscano le ripercussioni dell’ emergenza Covid-19 nei prossimi anni. Ce la possiamo fare, ma soltanto grazie al supporto dei nostri partner e donatori. Insieme, dobbiamo reinventare un mondo più giusto per ogni bambino”.

