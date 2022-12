7 dic 2022 11:57

ALT! UNO DEI 25 ARRESTATI PER IL TENTATO GOLPE IN GERMANIA ERA IN ITALIA: LE MANETTE SONO SCATTATE IN UN ALBERGO A PERUGIA. SI TRATTA DI UN CITTADINO TEDESCO CHE VIVE IN ITALIA DA TEMPO – L’AMBASCIATA RUSSA A BERLINO CI TIENE A FAR SAPERE CHE LORO NON C’ENTRANO NIENTE: “NON ABBIAMO CONTATTI CON RAPPRESENTANTI DI GRUPPI ILLEGALI IN GERMANIA”. EXCUSATIO NON PETITA…