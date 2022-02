6 feb 2022 13:12

ALT, IL PAPA CHIUDE LA ZIP AI PUTTANIERI D’ITALIA: “TANTE RAGAZZE, LE VEDIAMO SULLE STRADE, CHE NON SONO LIBERE, SONO SCHIAVE DI CHI LE MANDA A LAVORARE E SE NON PORTANO I SOLDI LE PICCHIANO. OGGI SUCCEDE QUESTO, NELLE NOSTRE CITTÀ. DAVANTI A QUESTE PIAGHE DELL'UMANITÀ, ESORTO QUANTI NE HANNO LA RESPONSABILITÀ A IMPEDIRE LO SFRUTTAMENTO E LE PRATICHE UMILIANTI, CHE AFFIGGONO IN PARTICOLARE LE DONNE E LE BAMBINE"