ALTRO CHE ROUSSEAU, ECCO LA VERA DEMOCRAZIA DIGITALE! – TIM COOK VUOLE CHE GLI AMERICANI POSSANO VOTARE SUI LORO IPHONE – SECONDO IL CEO DI APPLE L’INCORPORAZIONE DI TECNOLOGIE MODERNE POTREBBE AIUTARE A RENDERE IL VOTO PIÙ ACCESSIBILE PER MOLTI AMERICANI: “FACCIAMO LE NOSTRE OPERAZIONI BANCARIE SUI TELEFONI. ABBIAMO I NOSTRI DATI SANITARI SUI TELEFONI. NEL NOSTRO TELEFONO ABBIAMO PIÙ INFORMAZIONI SU DI NOI CHE A CASA NOSTRA. ALLORA PERCHÉ NO?”

DAGOTRADUZIONE DA www.businessinsider.com

Via piacerebbe votare dai vostri iPhone?

TIM COOK 2

L’amministratore delegato della Apple Tim Cook ha suggerito questa idea in una nuova intervista con il New York Times, pubblicata qualche giorno dopo che Cook si è unito a una coalizione di imprenditori contro le nuove leggi in Georgia per la restrizione del diritto al voto.

“È un mio sogno, penso che siamo a quel punto” ha risposto Cook quando gli hanno chiesto se pensasse che la tecnologia potesse risolvere alcuni problemi legati al voto, come ad esempio la frode: “Facciamo le nostre operazioni bancarie sui telefoni. Abbiamo i nostri dati sanitari sui telefoni. Nel nostro telefono abbiamo più informazioni su di noi che a casa nostra. Allora perché no?”

I sistemi per il voto in America sono notoriamente arretrati, in netto contrasto con gli ultra moderni sistemi bancari, commerciali e sanitari.

PROPOSTA LEGGE GEORGIA CONTRO IL DIRITTO AL VOTO

“È piuttosto arcano” ha commentato Cook riguardo i sistemi di voto americani. “Penso che stiamo avendo la conversazione sbagliata riguardo i diritti al voto. Dovremmo parlare dell’uso della tecnologia.”

L’incorporazione di tecnologie moderne nel processo di voto (come gli iPhone) potrebbe aiutare ad espandere e rendere più accessibile il diritto al voto per molti americani, ha constatato Cook.

Solo il 67% della popolazione americana in età di voto ha votato nelle elezioni del 2020, la percentuale più alta degli ultimi 100 anni.

VOTO IPHONE TIM COOK