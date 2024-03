15 mar 2024 18:53

UN ALTRO PASSO PER IL RIENTRO DI CHICO FORTI IN ITALIA – DOPO IL VIA LIBERA DELLA FLORIDA AL TRASFERIMENTO IN ITALIA DEL 65ENNE CONDANNATO PER OMICIDIO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, CARLO NORDIO, HA TRASMESSO AL PROCURATORE GENERALE DI TRENTO L'ATTO PER RICONOSCERE LA SENTENZA AMERICANA – UN PASSAGGIO TECNICO NECESSARIO PER…