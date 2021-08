4 ago 2021 17:16

AMANDA KNOX E' INCINTA! - SOLO UN MESE AVEVA ANNUNCIATO DI AVER AFFRONTATO UN ABORTO, CHIEDENDOSI SE NON LE FOSSE SUCCESSO QUALCOSA MENTRE ERA IN ITALIA, E INVECE... - LA BELLA NOTIZIA E' ARRIVATA MENTRE ERA IN DIRETTA IN UN PODCAST. E ANCHE STAVOLTA NE APPROFITTERÀ PER TIRARE SU UN PO' DI DOLLARONI CON UNA SPECIE DI MINISERIE/REALITY, CHE SEGUIRÀ LA SUA GRAVIDANZA "DAL CONCEPIMENTO ALLA NASCITA" (NON VEDEVAMO L'ORA)