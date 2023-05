GLI AMERICANI NON SI FIDANO DI ZELENSKY: TEMONO CHE IL PRESIDENTE UCRAINO E I SUOI FALCHI SI FACCIANO PRENDERE TROPPO LA MANO – LA CASA BIANCA RIBADISCE A KIEV DI NON SUPPORTARE GLI ATTACCHI NEL TERRITORIO RUSSO: “NON VOGLIAMO INCORAGGIARLI O CONSENTIRLI E DI SICURO NON VOGLIAMO CHE VENGANO UTILIZZATE ATTREZZATURE PRODOTTE NEGLI STATI UNITI” – PROPRIO STAMATTINA, NEL CENTRO DI KRASNODAR, IN RUSSIA, SI SONO VERIFICATE ALCUNE ESPLOSIONI…

UCRAINA: CASA BIANCA, RIBADITO NOSTRO NO AD ATTACCHI IN RUSSIA

(ANSA) - L'amministrazione del presidente americano Joe Biden ha ribadito all'Ucraina di non supportare l'uso di attrezzature Usa per attaccare obiettivi all'interno della Russia. Lo ha detto alla Cnn il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby.

"Abbiamo ancora una volta reso molto chiaro agli ucraini quali sono le nostre aspettative sull'attaccare la Russia: non vogliamo incoraggiarlo o consentirlo e di sicuro non vogliamo che nessuna attrezzatura prodotta negli Stati Uniti venga utilizzata per attacchi sul suolo russo", ha affermato ieri sera Kirby in un'intervista con il giornalista americano Wolf Blitzer.

"E abbiamo ottenuto assicurazioni dagli ucraini che rispetteranno queste aspettative - aggiunge il portavoce Usa -. Siamo stati molto chiari sul fatto che vogliamo che l'Ucraina sia in grado di difendere il proprio suolo, il proprio territorio. Sono stati attaccati. Sono stati invasi. Hanno il diritto di difendersi. Ma siamo anche stati chiari che non vogliamo vedere questa guerra intensificarsi oltre, la devastazione e la violenza che è già stata inflitta al popolo ucraino".

UCRAINA: ESPLOSIONI NELLA CITTÀ RUSSA DI KRASNODAR

(ANSA) - Esplosioni si sono verificate stamattina nel centro di Krasnodar, capoluogo del territorio meridionale russo omonimo. Lo riferiscono i media locali, secondo i quali le difese aeree della città sono entrate in azione dopo che il centro è stato attaccato da droni.

Le autorità regionali citate dall'agenzia Tass confermano almeno un'esplosione, aggiungendo che ci sono danni materiali ma "secondo le stime iniziali nessuno sarebbe rimasto ferito". Esplosioni si erano già verificate in questo territorio russo il 5 maggio scorso presso la raffineria di petrolio Ilsky, presumibilmente causate sempre da un attacco di droni. C'è stato un numero crescente di segnalazioni di attacchi all'interno del territorio russo nelle ultime settimane, tra cui l'incursione transfrontaliera nell'oblast russo di Belgorod.

UCRAINA: ALLARME AEREO IN 11 REGIONI, ESPLOSIONI A DNIPRO

(ANSA) - Almeno quattro esplosioni sono state udite stanotte nell'oblast ucraino sudorientale di Dnepropetrovsk e in particolare nella capitale regionale Dnipro, secondo i media locali che citano funzionari ucraini. L'allarme antiaereo è stato attivato in queste ore nella regione e in altri 10 oblast ucraini, compreso quello di Kiev.

Esplosioni sono state segnalate anche nella capitale, con l'amministrazione militare di Kiev che ha riferito come le difese aeree ucraine siano al lavoro sulla città e sull'oblast circostante. Il sindaco di Dnipro, Borys Filatov, non ha menzionato alcuna esplosione ma ha chiesto su Telegram di "non filmare o pubblicare nulla". I funzionari ucraini chiedono ai residenti di non pubblicare foto o video di attacchi russi per non rivelare informazioni sensibili alla parte nemica. Secondo i media statali ucraini, gli allarmi antiaerei di questa notte sono stati attivati a causa del lancio di missili da crociera dal territorio russo.

