Quanti figli ha il primo ministro britannico? La domanda, cui pochi possono dare risposta certa, tornerà certamente a circolare tra i corridoi di Westminster e sui social media adesso che Boris Johnson ha annunciato che sposerà la fidanzata e che la coppia aspetta il primo figlio. Nascerà quest' estate. «Ci sentiamo incredibilmente fortunati», ha detto la futura moglie Carrie Symonds.

La notizia, di per sè non particolarmente degna di nota, porta però alla ribalta la tumultuosa vita privata di Johnson, ma soprattutto la sua capacità di sopravvivere agli scandali e piegare le regole a suo vantaggio, nel pubblico come nel privato. La vita del premier Il premier ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita personale. Ha due matrimoni alle spalle; quattro figli nati dalla seconda moglie; una figlia da un rapporto con una consulente d' arte anni fa; e, si vocifera, un sesto figlio da un' altra relazione extra-coniugale, notizia mai confermata.

Durante l' ultima campagna elettorale, a chi gli ha chiesto quanti figli avesse, ha risposto: "Amo i miei figli, ma non sono loro ad essere in corsa in queste elezioni. " Un atteggiamento perfettamente legittimo in un Paese più interessato all'" accountability" , cioè all' obbligo dei politici di render conto delle loro azioni pubbliche, che ad altro. Ma per i suoi oppositori l' esuberanza sentimentale è sintomo di una mancanza di disciplina e controllo imperdonabile per che si occupa della cosa pubblica.

Una prova di come Boris ritenga che le regole per lui non valgano. Dopotutto, da giornalista prima è stato beccato ad inventarsi una dichiarazione e poi è diventato famoso con improbabili (e alquanto dubbie) cronache da Bruxelles. Da capo della campagna per la Brexit ha ripetuto slogan del tutto fuorvianti; da primo ministro ha cercato di chiudere il parlamento, si fa vedere poco in giro e in generale ignora la prassi, nel bene e nel male.

E continua ad avere successo. Il premier 55 anni, e Symonds, 31, ex capo della comunicazione del Partito Conservatore, sono stati la prima coppia non sposata ad entrare a Downing Street, una decisione che certamente li ha messi in linea con una società dove le coppie di fatto sono sempre di più. Come Trump e, Berlusconi prima di lui, Johnson sopravvive a tutto, o a molto, perché come loro rompe tutti

