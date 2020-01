ANCHE LE BELLE HANNO APPUNTAMENTI DI MERDA – CHARLIZE THERON SHOW AL "JIMMY KIMMEL LIVE" DOVE HA RACCONTATO UN ANEDDOTO DIVERTENTE E IMBARAZZANTE SUL PEGGIORE APPUNTAMENTO CON UN UOMO: “AVEVO POCO PIÙ DI 20 ANNI. LUI ERA UN UOMO BELLISSIMO E UN GRAN BACIATORE. TUTTO ERA PERFETTO MA ALL'IMPROVVISO LUI SI È ALLONTANATO E MI HA SUSSURRATO ALL'ORECCHIO…” - VIDEO

Da "www.leggo.it"

charlize theron 5

Charlize Theron, fresca di nomination all'Oscar come miglior attrice protagonista per il ruolo in Bombshell, in questi giorni sta facendo un tour promozionale del film. L'ultima apparizione pubblica della 44enne attrice sudafricana è avvenuta durante il Jimmy Kimmel Live, che ha portato alla luce un aneddoto tanto divertente quanto imbarazzante.

charlize theron 2

Il popolare conduttore televisivo statunitense, infatti, ha chiesto a Charlize Theron quale fosse il peggior primo appuntamento mai avuto. Il racconto dell'attrice è grottesco e surreale: «Avevo poco più di 20 anni ed ero uscita con un tipo veramente bellissimo. Mi piaceva moltissimo, mi era venuto a prendere a casa ed eravamo andati a cena. Fu un vero gentleman, ricordo che pensai: "Questo primo appuntamento sta andando davvero bene".

charlize theron 1

Alla fine lui mi ha riaccompagnato a casa e gli feci capire di volere un bacio. Dopo aver parcheggiato l'auto davanti casa mia, finalmente scattò il bacio e lui ci sapeva davvero fare. Era un uomo bellissimo, un gran baciatore, tutto era perfetto ma all'improvviso lui si allontana e mi sussurra all'orecchio: "Baciami il naso"».

Il racconto, a questo punto, si interrompe perché Charlize Theron, ricordando quell'aneddoto, inizia a ridere imbarazzata. L'attrice, poi, ricomincia: «Non potrò mai dimenticare questo appartamento perché non conosco nessuno a cui piaccia baciare qualcuno sul naso in modo appassionato».

charlize theron 3

Jimmy Kimmel resta attonito e incredulo, convinto che si tratti di uno scherzo, ma Charlize Theron riprende il racconto e spiega: «Lui, evidentemente, pensava che fosse una buona idea, capace di infiammare l'atmosfera.

o ero rimasta spiazzata e mi veniva da ridere, ma era bello e baciava bene, perché rovinare tutto? Quindi decisi di dargli un bacino appena accennato sul naso e lui mi disse: "No, voglio un bacio vero sul naso"».

Charlize Theron charlize theron 1 CHARLIZE THERON sean penn e charlize theron charlize theron interpreta aeon flux charlize theron 1 CHARLIZE THERON topless di charlize theron penelope cruz charlize theron charlize theron tully 7 charlize theron tully 6 charlize theron tully 8 charlize theron Charlize Theron su Esquire Charlize Theron foto e intervista su Esquire CAPODANNO DELLE STAR Charlize Theron alle Hawaii charlize theron