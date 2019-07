9 lug 2019 19:54

GLI ANGELI HANNO QUATTRO ZAMPE – DUE LABRADOR-BAGNINO IN SERVIZIO AL LIDO DI TARQUINIA HANNO SALVATO DALLE ONDE UN BIMBO DI 7 ANNI: IL PICCOLO, SFUGGITO AL CONTROLLO DEL NONNO, ERA ENTRATO IN MARE, MA IL GONFIABILE SU CUI STAVA GIOCANDO SI È ALLONTANATO PERICOLOSAMENTE E SI È RIBALTATO, LASCIANDO IN ACQUA ALTA IL BIMBO CHE NON SAPEVA NUOTARE…