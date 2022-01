Dagotraduzione dal Sun

Lo scimpanze Mama

C’è un filmato che continua a commuovere il web: è quello dell’incontro tra la scimpanzé Mama, 59 anni, ormai anziana e prossima alla morte, e Jan van Hooff, il guardiano dello zoo dove l’animale è vissuto per oltre quarant’anni, il Royal Burgers’ Zoo di Arnhem, nei Paesi Bassi.

Mama è vecchia, ed è affetta da una malattia. Sente la morte avvicinarsi, così se ne sta raggomitolata in un angolo, e rifiuta il cibo. Ma una settimana prima di andarsene, van Hooff va a trovarla, succede qualcosa. All’inizio lo scimpanzé fatica a riconoscerlo, ma quando si accorge che si tratta di lui, grida di gioia e sorride, allunga il braccio per toccarlo, per accarezzarlo, per abbracciarlo. E accetta un po’ si cibo dalle sue mani.

Lo scimpanze Mama 2

I due si sono conosciuti nel 1972, e Mama fu tra le prime a fondare la colonia di Arnhem, dando vita a una delle comunità di scimpanzé più grandi e famose. Mama è morta il 5 aprile 2016.

Lo scimpanze Mama 3 Lo scimpanze Mama 5 Lo scimpanze Mama 4