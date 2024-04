4 apr 2024 11:00

ANIMISTA DE LI MORTACCI TUA! - IN GHANA IL SACERDOTE ANIMISTA DI 63 ANNI, GBORBU WULOMO, RISCHIA DI FINIRE IN GALERA PER AVER SPOSATO UNA RAGAZZINA DI 16 ANNI – LE FOTO E I VIDEO DEL MATRIMONIO SONO CIRCOLATE SUI SOCIAL, SUSCITANDO SCONCERTO TRA GLI UTENTI DI E I DIFENSORI DEI DIRITTI DELL'INFANZIA - IN GHANA, L'ETÀ MINIMA LEGALE PER IL MATRIMONIO È DI 18 ANNI - ALL'INIZIO SI PENSAVA CHE L'ETA' DELLA GIOVANE SPOSA FOSSE...