21 gen 2022 17:39

ARBITRA, INFLUENCER E ORA PURE VITTIMA DI REVENGE PORN - FA PARLARE DI SÉ LA BOMBASTICA DIANA DI MEO, 22ENNE DIRETTRICE DI GARA DI PESCARA, MOLTO SEGUITA SU INSTAGRAM PER LE SUE FOTO "ABBONDANTI": "STANNO GIRANDO SU TELEGRAM E WHATSAPP DEI MIEI VIDEO PRIVATI, NON CONDIVISI DA ME E ALCUNI DI QUESTI FATTI A MIA INSAPUTA. HO SPORTO DENUNCIA E LE AUTORITÀ SI OCCUPERANNO DI TUTTO. OGGI LA VITTIMA SONO IO, DOMANI…" - VIDEO