È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI BALZO DEI CONTAGI: SONO OLTRE 25 MILA, CON 373 MORTI - EFFETTUATI 372.217 TAMPONI TRA MOLECOLARI E ANTIGENICI, CON UN TASSO DI POSITIVITÀ DEL 6,9% (IERI ERA STATO DEL 6,2%) - SONO 266 GLI INGRESSI IN TERAPIA INTENSIVA, IN TOTALE IN RIANIMAZIONE CI SONO ORA 2.859 PERSONE...

bollettino 11 marzo

++ COVID: BALZO POSITIVI OLTRE 25 MILA, VITTIME SONO 373 ++

(ANSA) Sono 25.673 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 22.409. Le vittime sono state 373 , ieri erano state 332.

coronavirus il reparto di terapia intensiva del sant'orsola di bologna

++ COVID: 372.217 TEST, TASSO POSITIVITÀ SALE AL 6,9% ++

(ANSA) Sono stati effettuati 372.217 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 361.040. Il tasso di positività (rapporto positivi/test) odierno è del 6,9%, ieri era stato del 6,2%, quindi oggi in aumento dello 0,7%.

++ COVID: 266 INGRESSI IN RIANIMAZIONE, +365 RICOVERI ++

(ANSA) Sono 266 gli ingressi in terapia intensiva per il Covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il saldo tra ingressi e uscite è di 32 pazienti in più. In totale in rianimazione ci sono ora 2.859 persone. Nei reparti ordinari (pneumatologia e malattie infettive) sono invece aumentati i pazienti di 365 unità rispetto a ieri, portando il totale a 23.247.